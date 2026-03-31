Общество

Сотни частных процедурных кабинетов закрылись в Казахстане: стала известна причина

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 10:02 Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения (МЗ) продолжает проверки частных процедурных кабинетов по Казахстану для выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушения стандартов при оказании медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК в ходе мониторинга установил, что из 1900 частных процедурных кабинетов 408 осуществляли медицинскую деятельность без соответствующей лицензии.

"В результате проверок уполномоченного органа 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность; часть субъектов выразила готовность легализовать деятельность и приступила к оформлению разрешительных документов; в отношении 116 объектов инициированы внеплановые проверки", – говорится в релизе, распространенном 31 марта 2026 года.

Как отметили в Минздраве, по итогам завершенных проверочных мероприятий установлены системные нарушения, среди которых:

  • осуществление медицинской деятельности без лицензии;
  • несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
  • нарушения условий хранения лекарственных средств;
  • отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
  • отсутствие необходимых укладок для оказания экстренной медицинской помощи.

По результатам контрольных мероприятий:

  • составлено 147 административных протоколов;
  • наложены штрафы на общую сумму более 16 млн тенге.
"Принимаемые меры направлены, прежде всего, на защиту здоровья и безопасности пациентов, обеспечение качества медицинских услуг и соблюдение требований законодательства", – подчеркнули в МЗ РК.

26 марта 2026 года стало известно, что Минздрав обновил требования к объектам общественного питания.

Читайте также
К казахстанцам с важным предупреждением обратился Минздрав из-за процедурных кабинетов
11:19, 05 июня 2025
К казахстанцам с важным предупреждением обратился Минздрав из-за процедурных кабинетов
15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов
10:28, 21 ноября 2025
15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов
Смертельно опасные уколы и штрафы на миллионы: Минздрав заявил о закрытии десятков процедурных кабинетов
18:04, 18 июня 2025
Смертельно опасные уколы и штрафы на миллионы: Минздрав заявил о закрытии десятков процедурных кабинетов
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
11:03, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею может лишиться основного вратаря на чемпионате мира
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
11:01, Сегодня
Antalya Open Cup: казахстанские тайбоксёры завоевали 20 золотых медалей
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
10:49, Сегодня
Синнер прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
10:36, Сегодня
Узбекистан реабилитировался на чемпионате Азии по боксу и встретится с Казахстаном
