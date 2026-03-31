Сотни частных процедурных кабинетов закрылись в Казахстане: стала известна причина
Министерство здравоохранения (МЗ) продолжает проверки частных процедурных кабинетов по Казахстану для выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушения стандартов при оказании медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК в ходе мониторинга установил, что из 1900 частных процедурных кабинетов 408 осуществляли медицинскую деятельность без соответствующей лицензии.
"В результате проверок уполномоченного органа 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность; часть субъектов выразила готовность легализовать деятельность и приступила к оформлению разрешительных документов; в отношении 116 объектов инициированы внеплановые проверки", – говорится в релизе, распространенном 31 марта 2026 года.
Как отметили в Минздраве, по итогам завершенных проверочных мероприятий установлены системные нарушения, среди которых:
- осуществление медицинской деятельности без лицензии;
- несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
- нарушения условий хранения лекарственных средств;
- отсутствие квалифицированного медицинского персонала;
- отсутствие необходимых укладок для оказания экстренной медицинской помощи.
По результатам контрольных мероприятий:
- составлено 147 административных протоколов;
- наложены штрафы на общую сумму более 16 млн тенге.
"Принимаемые меры направлены, прежде всего, на защиту здоровья и безопасности пациентов, обеспечение качества медицинских услуг и соблюдение требований законодательства", – подчеркнули в МЗ РК.
26 марта 2026 года стало известно, что Минздрав обновил требования к объектам общественного питания.
