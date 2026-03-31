Сотни частных процедурных кабинетов закрылись в Казахстане: стала известна причина

Министерство здравоохранения (МЗ) продолжает проверки частных процедурных кабинетов по Казахстану для выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушения стандартов при оказании медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК в ходе мониторинга установил, что из 1900 частных процедурных кабинетов 408 осуществляли медицинскую деятельность без соответствующей лицензии.

"В результате проверок уполномоченного органа 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность; часть субъектов выразила готовность легализовать деятельность и приступила к оформлению разрешительных документов; в отношении 116 объектов инициированы внеплановые проверки", – говорится в релизе, распространенном 31 марта 2026 года.

Как отметили в Минздраве, по итогам завершенных проверочных мероприятий установлены системные нарушения, среди которых:

осуществление медицинской деятельности без лицензии;

несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

нарушения условий хранения лекарственных средств;

отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

отсутствие необходимых укладок для оказания экстренной медицинской помощи.

По результатам контрольных мероприятий:

составлено 147 административных протоколов;

наложены штрафы на общую сумму более 16 млн тенге.

"Принимаемые меры направлены, прежде всего, на защиту здоровья и безопасности пациентов, обеспечение качества медицинских услуг и соблюдение требований законодательства", – подчеркнули в МЗ РК.

