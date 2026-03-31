Жителей Алматы предупредили о расширенном режиме работы ЦОНов

С апреля 2026 года по утвержденному графику в Алматы будут работать два дежурных центра обслуживания населения (ЦОН) и два дежурных специализированных ЦОНа, сообщает Zakon.kz.

Филиал государственной корпорации "Правительство для граждан" уточняет адреса дежурных ЦОНов:

районный ЦОН Ауэзовского района по улице Жандосова, 51;

районный ЦОН Турксибского района по улице Рихарда Зорге, 9.

Указанные центры будут принимать услугополучателей в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу – до 13:00.

Кроме того, два специализированных центра обслуживания населения расположены по следующим адресам:

улица Аккайнар, 1;

улица Аксуат, 118.

Данные центры работают в будние дни с 9:00 до 20:00 без перерыва.

Прием заявлений на оказание государственных услуг осуществляется до 18:00. В субботу документы принимаются с 9:00 до 12:00, выдача готовых документов осуществляется до 13:00.

"Остальные ЦОНы и спецЦОНы города работают в будние дни с 9:00 до 18:00, суббота – выходной день", – уточнили в ведомстве.

