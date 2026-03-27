Масштабные рейды в Алматы: задержаны иностранцы из межгосударственного розыска

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы предоставила итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, за четыре дня полицейские провели масштабные проверки, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства.

В результате к административной ответственности привлечены 1040 человек, из них 132 иностранных гражданина выдворены за пределы Казахстана.

Примечательно, что основную часть нарушений составило несоблюдение правил пребывания – к ответственности привлечены 811 иностранцев.

"Также 198 принимающих лиц наказаны за непринятие мер по обеспечению законности пребывания гостей страны, еще 31 работодатель – за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы". Пресс-служба ДП Алматы

Также в ходе операции выявлен канал незаконной миграции, по данному факту начато досудебное расследование.

Кроме того, задержаны двое иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске.

