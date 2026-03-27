Масштабные рейды в Алматы: задержаны иностранцы из межгосударственного розыска
По данным ведомства, за четыре дня полицейские провели масштабные проверки, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства.
В результате к административной ответственности привлечены 1040 человек, из них 132 иностранных гражданина выдворены за пределы Казахстана.
Примечательно, что основную часть нарушений составило несоблюдение правил пребывания – к ответственности привлечены 811 иностранцев.
"Также 198 принимающих лиц наказаны за непринятие мер по обеспечению законности пребывания гостей страны, еще 31 работодатель – за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы".Пресс-служба ДП Алматы
Также в ходе операции выявлен канал незаконной миграции, по данному факту начато досудебное расследование.
Кроме того, задержаны двое иностранных граждан, находившихся в межгосударственном розыске.
Днем ранее, 26 марта, в полиции привели статистику нарушений правил дорожного движения (ПДД). Так, за три дня на дорогах города Алматы их было выявлено более 5 тысяч.