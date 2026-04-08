В окна граждан заглядывать не будут: в МВД высказались о полицейских дронах

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, для чего полиции беспилотные летательные аппараты (дроны), передает корреспондет Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, как при использовании дронов будет соблюдаться право граждан на личную жизнь.

В ответ Санжар Адилов сообщил, что дроны в полиции используются для обеспечения дорожной безопасности, а также при расследовании уголовных дел.

"Мы используем дроны только там, где у нас четко обозначена территория введения следственных действий – это осмотр места происшествия, например, и применяем в борьбе с кражей скота – мы используем их исключительно по тропам барымтачей. Ни в коем случае дроны не применяются и не будут использованы для нарушения прав и свобод наших граждан. И в окна нашим гражданам они не полетят", – заверил вице-министр.

8 января 2026 года сообщалось, что в Алматы полиция начала использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для повышения уровня безопасности на дорогах и в общественных местах, а также для профилактики правонарушений.