#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Общество

"Кошмарят водителей": в МВД ответили на жалобы автовладельцев Алматы

Фото: primeminister.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса объяснил причины усиления контроля на дорогах Алматы и прокомментировал жалобы водителей на масштабные рейды, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным представителей СМИ, автовладельцы заявляют, что полиция буквально "кошмарит" город проверками после резонансного смертельного ДТП. Однако Санжар Адилов с такой постановкой вопроса не согласился.

"Основная задача органов внутренних дел – это обеспечение общественного порядка. По Алматы проводимые мероприятия направлены на обеспечение в том числе дорожной безопасности. Полиция осуществляет свою работу круглосуточно. Несколько дней проводилась отработка силами полицейских нескольких регионов. Это постоянная практика. Используем эту практику не только в Алматы, но и других регионах", – отметил он.

Чиновник также заверил, что водителям не грозит массовое лишение прав без веских оснований.

"В вопросах обеспечения дорожной безопасности казахстанская полиция действует в первую очередь по предупреждению – сначала обязательно с автолюбителями, незначительно нарушившими закон, проводится беседа и предупреждение, а те, кто строго нарушил, естественно, понесет соответствующее наказание", – резюмировал вице-министр.

2 апреля 2026 года в Алматы стартовала масштабная операции "Стоп-нарушения". ОПМ продлится до 10 апреля. В мероприятии задействованы дополнительные силы, прибывшие из города Астаны, Акмолинской, Карагандинской и Жамбылской областей.

Полицейские силы стянули в город после резонансной аварии: в середине марта в Алматы в страшном ДТП погибли три человека. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте.

Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

От занимаемых должностей освободили заместителя начальника Департамента полиции Алматы, курирующего наружные службы и дорожную безопасность, а также руководителей управлений административной полиции и общественной безопасности. По доводам о возможной незаконной выдаче госномеров возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей Департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Могут ли в Казахстане отказаться от всеобщего декларирования
Могут ли в Казахстане отказаться от всеобщего декларирования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: