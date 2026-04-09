#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии заявили в Мажилисе

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Айгуль Куспан 9 апреля 2026 года на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности перечислила результаты пробелов в военно-патриотическом воспитании молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, на протяжении многих лет военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к воинской службе уделялось недостаточное внимание: работа проводилась разрозненно, носила формальный характер, отсутствовали единая координация и четкий конечный результат.

"Итоги этой недоработки мы видим сегодня. Это недостаточная готовность части молодежи к исполнению воинского долга, ежегодные сложности с призывом на воинскую службу, снижение интереса к военной профессии и, как следствие, ослабление кадрового потенциала Вооруженных сил. Нормы Закона РК "О военно-патриотическом воспитании" направлены на то, чтобы кардинально изменить ситуацию", – сказала Куспан.

В частности, предусматривается создание республиканского и территориальных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию. Эти консультативно-совещательные органы должны объединить усилия государства, организаций образования и общественных объединений по проведению согласованной работы по военно-патриотическому воспитанию.

Законом существенно обновлена система подготовки граждан к воинской службе, а именно:

  • ⁠модернизирован формат школьного предмета "Начальная военная подготовка";
  • ⁠урегулирован вопрос допризывной подготовки, которая может осуществляться, как организациями образования в рамках дополнительного образования, так и неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа;
  • также проработан вопрос углубленной допризывной подготовки, которая может осуществляться в специализированных организациях образования.

О том, могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию, читайте в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: