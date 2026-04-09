Об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии заявили в Мажилисе

Депутат Мажилиса Айгуль Куспан 9 апреля 2026 года на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности перечислила результаты пробелов в военно-патриотическом воспитании молодежи, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, на протяжении многих лет военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к воинской службе уделялось недостаточное внимание: работа проводилась разрозненно, носила формальный характер, отсутствовали единая координация и четкий конечный результат.

"Итоги этой недоработки мы видим сегодня. Это недостаточная готовность части молодежи к исполнению воинского долга, ежегодные сложности с призывом на воинскую службу, снижение интереса к военной профессии и, как следствие, ослабление кадрового потенциала Вооруженных сил. Нормы Закона РК "О военно-патриотическом воспитании" направлены на то, чтобы кардинально изменить ситуацию", – сказала Куспан.

В частности, предусматривается создание республиканского и территориальных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию. Эти консультативно-совещательные органы должны объединить усилия государства, организаций образования и общественных объединений по проведению согласованной работы по военно-патриотическому воспитанию.

Законом существенно обновлена система подготовки граждан к воинской службе, а именно:

⁠модернизирован формат школьного предмета "Начальная военная подготовка";

⁠урегулирован вопрос допризывной подготовки, которая может осуществляться, как организациями образования в рамках дополнительного образования, так и неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа;

также проработан вопрос углубленной допризывной подготовки, которая может осуществляться в специализированных организациях образования.

