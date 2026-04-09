Об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии заявили в Мажилисе
По ее словам, на протяжении многих лет военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к воинской службе уделялось недостаточное внимание: работа проводилась разрозненно, носила формальный характер, отсутствовали единая координация и четкий конечный результат.
"Итоги этой недоработки мы видим сегодня. Это недостаточная готовность части молодежи к исполнению воинского долга, ежегодные сложности с призывом на воинскую службу, снижение интереса к военной профессии и, как следствие, ослабление кадрового потенциала Вооруженных сил. Нормы Закона РК "О военно-патриотическом воспитании" направлены на то, чтобы кардинально изменить ситуацию", – сказала Куспан.
В частности, предусматривается создание республиканского и территориальных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию. Эти консультативно-совещательные органы должны объединить усилия государства, организаций образования и общественных объединений по проведению согласованной работы по военно-патриотическому воспитанию.
Законом существенно обновлена система подготовки граждан к воинской службе, а именно:
- модернизирован формат школьного предмета "Начальная военная подготовка";
- урегулирован вопрос допризывной подготовки, которая может осуществляться, как организациями образования в рамках дополнительного образования, так и неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа;
- также проработан вопрос углубленной допризывной подготовки, которая может осуществляться в специализированных организациях образования.
О том, могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию, читайте в материале.