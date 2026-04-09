Масштабное военное мероприятие для молодежи с участием президента пройдет в Щучинске
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков 9 апреля 2026 года на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности анонсировал проведение международного молодежного сбора "Айбын", передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что в 2025 году с участием главы государства был проведен международный военно-патриотический сбор "Айбын". В нем приняли участие 765 юношей и девушек в возрасте 14-17 лет из 51 команды, включая команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, а Китай выступил в качестве наблюдателя.
"Международный молодежный сбор "Айбын", посвященный 35-летию Независимости в 2026 году, планируется провести в городе Щучинске с участием верховного главнокомандующего. Особое внимание будет уделено качественному проведению районных, областных и республиканских отборочных этапов, а также широкому участию молодежи из сельской местности", – сказал Мустабеков.
Он пообещал, что все этапы будут широко освещаться в СМИ.
Кроме того, получено приглашение от Узбекистана на проведение аналогичного мероприятия.
Ранее депутат Мажилиса Айгуль Куспан заявила об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии.
