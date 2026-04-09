События

От тумана и грозы до снега: полный прогноз опасной погоды в Казахстане на 10 апреля

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 20:01
В 16 областях Казахстана на 10 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем на востоке, в горных районах области временами сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Алматинской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). Днем на юге, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ночью временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на востоке, юге области небольшой дождь, гроза. В Атырау ожидаются ночью дождь, гроза, в конце дня небольшой дождь, гроза.

Днем в области Абай ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на юго-западе, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза. На юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в центре, на востоке области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер восточный с переходом на северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер восточный с переходом на северный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На юге, западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, востоке Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман.

На западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, где ждать грозу, снег и гололед 10 апреля.

