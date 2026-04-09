#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Общество

Масштабный рейд проведен еще в одном городе Казахстана: что там выявили

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 18:11 Фото: YouTube/PolisiaKz
Полиция провела масштабный рейд по обеспечению безопасности в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 9 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу:

"В Талдыкоргане за одну ночь было проведено масштабное рейдовое мероприятие, направленное на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан... В ходе рейда сотрудниками полиции пресечено 127 правонарушений. В их числе – факты распития алкоголя и появления в общественных местах в состоянии опьянения, случаи приставания к гражданам, нарушения тишины в ночное время, а также нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей".

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Полицейские пресекли факты управления транспортными средствами, не соответствующими техническим требованиям, нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков, остановки и стоянки.

"Выявлены случаи управления автомобилем без документов, а также в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксированы и нарушения со стороны пешеходов".Пресс-служба ДП области Жетысу

Кроме того, по месту жительства проверено 35 лиц, состоящих на учетах органов внутренних дел. В центр временной адаптации доставлено 7 человек.

Отмечается, что проведение подобных рейдов на системной основе позволяет поддерживать стабильную оперативную обстановку в городе и формировать у граждан понимание неотвратимости ответственности за нарушение закона.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 18:11
В Алматы продолжается масштабная зачистка дорог: тысячи машин на штрафстоянке

4 апреля 2026 года стало известно, что по всему Казахстану проводятся масштабные полицейские отработки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Схему мошенничества с автомобилями на миллионы тенге раскрыли в ЗКО
18:29, Сегодня
Схему мошенничества с автомобилями на миллионы тенге раскрыли в ЗКО
Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции
20:22, 22 февраля 2024
Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции
В полиции Алматы показали, как прошел масштабный рейд по кальянным барам
09:34, 12 ноября 2024
В полиции Алматы показали, как прошел масштабный рейд по кальянным барам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
18:40, Сегодня
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
18:35, Сегодня
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
Царукян заявил, что хотел бы провести схватку с Хабибом Нурмагомедовым по борьбе
18:25, Сегодня
Царукян заявил, что хотел бы провести схватку с Хабибом Нурмагомедовым по борьбе
Два тай-брейка решили судьбу матча обладателя Кубка Дэвиса из Казахстана в Италии
18:12, Сегодня
Два тай-брейка решили судьбу матча обладателя Кубка Дэвиса из Казахстана в Италии
