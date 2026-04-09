Масштабный рейд проведен еще в одном городе Казахстана: что там выявили

Полиция провела масштабный рейд по обеспечению безопасности в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 9 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу:

"В Талдыкоргане за одну ночь было проведено масштабное рейдовое мероприятие, направленное на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан... В ходе рейда сотрудниками полиции пресечено 127 правонарушений. В их числе – факты распития алкоголя и появления в общественных местах в состоянии опьянения, случаи приставания к гражданам, нарушения тишины в ночное время, а также нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей".

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Полицейские пресекли факты управления транспортными средствами, не соответствующими техническим требованиям, нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков, остановки и стоянки.

"Выявлены случаи управления автомобилем без документов, а также в состоянии алкогольного опьянения. Зафиксированы и нарушения со стороны пешеходов". Пресс-служба ДП области Жетысу

Кроме того, по месту жительства проверено 35 лиц, состоящих на учетах органов внутренних дел. В центр временной адаптации доставлено 7 человек.

Отмечается, что проведение подобных рейдов на системной основе позволяет поддерживать стабильную оперативную обстановку в городе и формировать у граждан понимание неотвратимости ответственности за нарушение закона.

4 апреля 2026 года стало известно, что по всему Казахстану проводятся масштабные полицейские отработки.