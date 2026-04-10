Основное ЕНТ, по итогам которого можно подать на грант: все, что важно знать

В Министерстве науки и высшего образования рассказали, сколько раз и когда можно сдать основное Единое национальное тестирование (ЕНТ), по итогам которого можно подать заявку на участие в конкурсе грантов, сообщает Zakon.kz.

Срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 11 по 25 апреля. В это время абитуриенты могут дважды сдать основное ЕНТ и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

С 11 по 16 апреля можно подать заявление один раз, с 17 по 25 апреля – по желанию второй раз. Само тестирование будет проходить в период с 10 мая по 10 июля.

Заявление на участие в ЕНТ подается через сайт Национального центра тестирования или через приложение UTO.kz. Абитуриенты могут выбрать дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать одну комбинацию профильных предметов для обеих попыток.

"Для повышения уровня подготовки к основному ЕНТ абитуриентам, прошедшим январское и мартовское ЕНТ, представлен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подготовиться и подтянуть слабые темы. Также после сдачи первой попытки у них будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию", – отметили в министерстве.

Дополнительно на сайте Наццентра тестирования запущены пробные тесты и опубликованы:

список литературы и план теста, по которым составлялись задания;

список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";

список терминов по "Информатике";

список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений.

Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы – 65 баллов, в другие вузы – 50 баллов, по области образования "Педагогические науки" – 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" – 70 баллов, по направлению подготовки "Право" – 75 баллов. При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

"В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д. В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение", – предупредили в министерстве.

После завершения ЕНТ-2026, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

По итогами мартовского ЕНТ 70% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 66 баллов.