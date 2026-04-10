В Казахстане зафиксировали новый температурный рекорд спустя 109 лет

Март 2026 года в Казахстане отличился резкими погодными контрастами – от сильных морозов до аномального тепла. Об этом Zakon.kz cообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, в начале месяца на большей части страны сохранялась холодная погода из-за притока арктических воздушных масс с полуострова Таймыр.

К примеру, ночные температуры опускались до -25°C на западе, до -35°C на севере, в центре и на востоке, и до -20°C на юге.

"В ряде регионов были зафиксированы температурные рекорды: например, 10 марта в Петропавловске столбики термометров опустились до -34,3°C, обновив минимум, установленный еще в 1917 году". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Однако уже в третьей декаде месяца ситуация резко изменилась – в страну пришло устойчивое потепление.

К концу марта в ряде регионов были обновлены температурные максимумы. Так, в Атырау воздух прогревался до +23,5°C, в Кокшетау – до +15,1°C, в Петропавловске – до +17°C, а в Туркестане температура достигала +31,5°C.

В течение месяца погоду определяли циклоны и атмосферные фронты, из-за чего на большей части страны наблюдалась неустойчивость: прошли осадки, местами сильные, особенно на юге.

Также в Астане средняя температура за март превысила норму на 3,5°C.

"Минимальная температура в столице составила -24,5°C, максимальная – +16,7°C. Количество осадков также оказалось выше нормы", – говорится в заключительной части метеорологов.

