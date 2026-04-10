#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

В Казахстане зафиксировали новый температурный рекорд спустя 109 лет

Фото: Zakon.kz
Март 2026 года в Казахстане отличился резкими погодными контрастами – от сильных морозов до аномального тепла. Об этом Zakon.kz cообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Так, по данным синоптиков, в начале месяца на большей части страны сохранялась холодная погода из-за притока арктических воздушных масс с полуострова Таймыр.

К примеру, ночные температуры опускались до -25°C на западе, до -35°C на севере, в центре и на востоке, и до -20°C на юге.

"В ряде регионов были зафиксированы температурные рекорды: например, 10 марта в Петропавловске столбики термометров опустились до -34,3°C, обновив минимум, установленный еще в 1917 году".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Однако уже в третьей декаде месяца ситуация резко изменилась – в страну пришло устойчивое потепление.

К концу марта в ряде регионов были обновлены температурные максимумы. Так, в Атырау воздух прогревался до +23,5°C, в Кокшетау – до +15,1°C, в Петропавловске – до +17°C, а в Туркестане температура достигала +31,5°C.

В течение месяца погоду определяли циклоны и атмосферные фронты, из-за чего на большей части страны наблюдалась неустойчивость: прошли осадки, местами сильные, особенно на юге.

Также в Астане средняя температура за март превысила норму на 3,5°C.

"Минимальная температура в столице составила -24,5°C, максимальная – +16,7°C. Количество осадков также оказалось выше нормы", – говорится в заключительной части метеорологов.

Кроме того, о том, где ждать грозу, снег и гололед 10 апреля по Казахстану, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук

Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
