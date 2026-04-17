#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
471.46
555.38
6.18
Общество

Зимнюю погоду сменит почти летняя жара до +28°С – что ждет Казахстан 18-20 апреля

зима, деревья, снег, весна, солнце, цветы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 11:16 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Казахстан в ближайшие три дня ждет резкий разворот погоды: сначала по республике ожидаются морозы и снегопады, но после придет почти летняя жара до +28°С. Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, отрог скандинавского антициклона сохранит по стране умеренную морозную погоду без осадков на севере, востоке и в центре страны, но с перестройкой воздушных масс ожидается постепенное повышение температуры.

"На западе и юге страны прогнозируется неустойчивая погода – дожди с грозами, в горных районах южных областей – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра. По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, днем столбики термометров повысятся:

  • на западе, севере, в центре страны – до +15+23°С,
  • на востоке – до +10+18°С,
  • на юге, юго-востоке – до +17+28°С.

Май-2026 в Астане, Алматы и Шымкенте: от ночных заморозков до летней жары

О том, какой будет погода в Казахстане в мае 2026 года, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
