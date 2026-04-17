Зимнюю погоду сменит почти летняя жара до +28°С – что ждет Казахстан 18-20 апреля

Казахстан в ближайшие три дня ждет резкий разворот погоды: сначала по республике ожидаются морозы и снегопады, но после придет почти летняя жара до +28°С. Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, отрог скандинавского антициклона сохранит по стране умеренную морозную погоду без осадков на севере, востоке и в центре страны, но с перестройкой воздушных масс ожидается постепенное повышение температуры.

"На западе и юге страны прогнозируется неустойчивая погода – дожди с грозами, в горных районах южных областей – осадки в виде дождя и снега, усиление ветра. По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, днем столбики термометров повысятся:

на западе, севере, в центре страны – до +15+23°С ,

, на востоке – до +10+18°С ,

, на юге, юго-востоке – до +17+28°С.

