Еще больше автомоек хотят перевести на системы экономии воды в Казахстане

Фото: freepik

И.о. директора Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации Карлыгаш Нуриханова на брифинге в СЦК 10 апреля 2026 года рассказала, насколько активно бизнес устанавливает системы оборотного использования воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какое количество субъектов малого бизнеса установили систему оборотного водоснабжения. Речь идет об автомойках, банях и прочее. "Отчетность у нас уже имеется – 13,1% составляет по итогам 2025 года. Данный индикатор планируем на этот год поднять до 17%. Распределение среди сельхозпредприятий у нас есть, также рассматриваем малый бизнес – это автомойки", – сказала Карлыгаш Нуриханова. По ее словам, переходный период касается только промышленных предприятий. "Когда говорим об оборотной системе, там используется питьевая вода, поэтому там есть другие требования в Водном кодексе. Где используется питьевое водоснабжение, там сроков таких нет", – пояснила спикер. 10 сентября 2025 года сообщалось, что в Казахстане приняты новые правила пользования системами водоснабжения.

