#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
473.13
554.08
6.13
Общество

Депутаты требуют поднять выплаты донорам в Казахстане, но Минфин не видит возможности

Фото: Zakon.kz
В Казахстане обсуждается вопрос усиления поддержки доноров крови. Некоторые депутаты выступили с инициативой радикально пересмотреть систему поощрения, которая не менялась десятилетиями. В Министерстве финансов прокомментировали запрос парламентариев, передает Zakon.kz.

Мажилисмены бьют тревогу: в Казахстане фиксируется спад донорской активности – в 2024 году кровь сдали лишь 1,2% населения (около 215 тыс. человек). Депутат Каракат Абден в своем запросе подчеркивает, что текущая выплата в 0,25 МРП (983 тенге) безнадежно устарела, так как не пересматривалась 20 лет.

Цифры говорят о серьезном финансовом разрыве: по нормам Казахской академии питания, рацион донора после процедуры должен составлять 4700 ккал. Его реальная стоимость сегодня превышает 5 тысяч тенге.

Таким образом, господдержка не покрывает даже базовых физиологических потребностей организма, что лишает граждан мотивации к добровольной донации, считают депутаты.

"Наш запрос касается не абстрактной сферы, а жизни и здоровья тысяч казахстанцев. Речь идет о донорстве крови – системе, без которой не работает ни одна современная медицина. Донорство – это не просто акт милосердия. Возникает закономерный вопрос: можно ли говорить о заботе о доноре, если компенсация не покрывает даже физиологические потребности организма? Для сравнения: в России компенсация эквивалентна почти 9 тысячам тенге, в Беларуси – 6,6 тысячи, в Германии и Австрии – до 27 тысяч тенге, в США – свыше 30 тысяч тенге. И это не про "плату за кровь". Это про уважение к человеку, который добровольно делится частью себя ради спасения других", – заявила Каракат Абден.

Парламентарии предложили поднять выплаты до 1,25 МРП и отдельно предусмотреть поощрения для доноров тромбоцитов в Астане и Алматы, где потребность в них наиболее высока из-за работы крупных онкоцентров.

В Министерстве финансов подтвердили, что в бюджете на 2026-2028 годы на выплаты донорам уже заложено 809,8 млн тенге, исходя из старой ставки 0,25 МРП. Резкое увеличение расходов сейчас невозможно из-за режима экономии.

"В целях оптимизации и приоритизации расходов республиканского и местных бюджетов до 31 декабря 2028 года введен мораторий на выделение бюджетных средств при планировании расходов республиканского и местных бюджетов на новые инициативы в социальной сфере. В этой связи Министерством было рекомендовано МЗ РК совместно с заинтересованными государственными органами рассмотреть возможность предоставления нематериальных мер поощрения доноров крови. На основании изложенного, предложения депутатов по развитию донорства крови требуют рассмотрения заинтересованными государственными исполнительными органами", – говорится в официальном ответе ведомства.

Несмотря на отказ в прямом увеличении выплат из республиканской казны, в ведомстве уточнили, что региональные власти обладают всеми необходимыми полномочиями для поддержки службы крови.

В частности, маслихаты областей и мегаполисов могут самостоятельно утверждать дополнительные выплаты для доноров, а акиматы – внедрять механизмы по развитию и популяризации добровольной безвозмездной сдачи крови на местах.

Ранее мы писали о полицейском из Акмолинской области, который за 25 лет сдал 20 литров крови и помог спасти около 80 жизней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: