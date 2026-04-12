#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
События

"Какой ужас": свалки у нацпарка "Алтын-Эмель" возмутили Казнет

мусор нацпарк область жетысу туристы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 20:47 Фото: скриншот видео
Состояние туристических маршрутов в области Жетысу вызвало волну возмущения среди казахстанцев после публикации кадров из Кербулакского района, передает Zakon.kz.

Активисты экоклуба Jasyl Bolashaq обнародовали видео, снятое вблизи Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", где на фоне живописных горных пейзажей выросли стихийные свалки.

Горы мусора зафиксированы рядом с придорожным кафе и популярными природными родниками, которые регулярно посещают не только местные жители, но и иностранные гости.

"Перевал Алтын-Эмель – место притяжения туристов. И, к сожалению, место, за которое сегодня стыдно. Работают кафе, едут люди, но нет элементарного: урн, туалетов, благоустроенных родников. Зато есть мусор. Много мусора", – написали под постом активисты экоклуба "Jasyl Bolashaq".

Ситуация вызвала острый резонанс в социальных сетях. Пользователи отмечают, что подобное состояние инфраструктуры наносит серьезный удар по туристическому имиджу страны.

  • Какой ужас – просто помойка!
  • С таким подходом Казахстану не добраться до культурного иностранного туриста.
  • Вот куда надо ставить камеры и наказывать штрафами! Люди, берегите природу – это лицо нашего туризма. Когда же вы научитесь убирать за собой?

В акимате Кербулакского района оперативно отреагировали на инцидент. По информации местных властей, владельцам придорожного заведения в Басшинском сельском округе уже вынесено соответствующее предупреждение.

"13 апреля территория будет полностью очищена от мусора с привлечением специальной техники. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов", – рассказали в Кербулакском районном акимате.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу также сообщили о принятых мерах.

"За нарушение правил благоустройства, а также за загрязнение мест общего пользования двое местных жителей привлечены к административной ответственности. Уважаемые жители и гости региона! Чистота и порядок – это наша общая ответственность. Берегите природу и уважайте окружающую среду!" – сообщили корреспонденту Zakon.kz 12 апреля 2026 года в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что жители Актобе выбрасывают трупы животных прямо в мусорки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории
20:37, 23 сентября 2025
Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории
Обед Чингисхана, родник Шокана Уалиханова и Поющий бархан: что еще скрывает Нацпарк "Алтын-Эмель"
15:41, 09 июня 2025
Обед Чингисхана, родник Шокана Уалиханова и Поющий бархан: что еще скрывает Нацпарк "Алтын-Эмель"
Видео с собачьими боями возмутило казахстанцев
14:26, 02 октября 2023
Видео с собачьими боями возмутило казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" добыл вторую победу в КПЛ
20:54, Сегодня
"Актобе" добыл вторую победу в КПЛ
Главный тренер "Кайсара" дал оценку матчу пятого тура КПЛ против "Атырау"
20:26, Сегодня
Главный тренер "Кайсара" дал оценку матчу пятого тура КПЛ против "Атырау"
Четыре шайбы решили исход матча "Кулагер" - "Торпедо" в плей-офф ЧРК
19:52, Сегодня
Четыре шайбы решили исход матча "Кулагер" - "Торпедо" в плей-офф ЧРК
Сумасшедшим камбэком обернулся матч за "бронзу" женской Национальной лиги по волейболу
19:12, Сегодня
Сумасшедшим камбэком обернулся матч за "бронзу" женской Национальной лиги по волейболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: