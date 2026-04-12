"Какой ужас": свалки у нацпарка "Алтын-Эмель" возмутили Казнет

Состояние туристических маршрутов в области Жетысу вызвало волну возмущения среди казахстанцев после публикации кадров из Кербулакского района, передает Zakon.kz.

Активисты экоклуба Jasyl Bolashaq обнародовали видео, снятое вблизи Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", где на фоне живописных горных пейзажей выросли стихийные свалки.

Горы мусора зафиксированы рядом с придорожным кафе и популярными природными родниками, которые регулярно посещают не только местные жители, но и иностранные гости.

"Перевал Алтын-Эмель – место притяжения туристов. И, к сожалению, место, за которое сегодня стыдно. Работают кафе, едут люди, но нет элементарного: урн, туалетов, благоустроенных родников. Зато есть мусор. Много мусора", – написали под постом активисты экоклуба "Jasyl Bolashaq".

Ситуация вызвала острый резонанс в социальных сетях. Пользователи отмечают, что подобное состояние инфраструктуры наносит серьезный удар по туристическому имиджу страны.

Какой ужас – просто помойка!

С таким подходом Казахстану не добраться до культурного иностранного туриста.

Вот куда надо ставить камеры и наказывать штрафами! Люди, берегите природу – это лицо нашего туризма. Когда же вы научитесь убирать за собой?

В акимате Кербулакского района оперативно отреагировали на инцидент. По информации местных властей, владельцам придорожного заведения в Басшинском сельском округе уже вынесено соответствующее предупреждение.

"13 апреля территория будет полностью очищена от мусора с привлечением специальной техники. Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов", – рассказали в Кербулакском районном акимате.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу также сообщили о принятых мерах.

"За нарушение правил благоустройства, а также за загрязнение мест общего пользования двое местных жителей привлечены к административной ответственности. Уважаемые жители и гости региона! Чистота и порядок – это наша общая ответственность. Берегите природу и уважайте окружающую среду!" – сообщили корреспонденту Zakon.kz 12 апреля 2026 года в пресс-службе ДП.

