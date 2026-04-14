Общество

"Мы нарушили закон, но…": Толегенова расплакалась в суде и частично признала вину

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:31
Сегодня, 14 апреля 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны блогер Эльмира Толегенова в ходе допроса частично признала вину, но заявила о несогласии с обвинениями по легализации средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат обратилась к Эльмире Толегеновой и спросила, признает ли она вину.

"Касательно незаконной предпринимательской деятельности в административном суде мы были готовы... Но мы были убеждены, что будет уголовная ответственность и так далее. Мы в тот момент не подписали (протокол об административном правонарушении. – Прим. ред.). Сейчас я осознаю, что мы нарушили закон. Я это признаю. Честно, мне здесь очень тяжело стоять. Мы готовы нести за это ответственность. Но с легализацией и отмыванием денег я не согласна", – заявила она.

Во время этих слов она расплакалась, после чего судья предложил объявить перерыв. Сначала она отказалась, отметив, что не является эмоциональным человеком, и призналась, что ей обидно как женщине, и уже после этих слов все же попросила сделать перерыв.

После десятиминутного перерыва суд продолжился.

"Очень сильно бьет на ментальное, психическое здоровье. У меня вызывает очень много вопросов, почему данную статью нам вменяют, ощущение – дабы утяжелить 214-ю статью. Я не увела эти деньги, я их не сняла, эти деньги были переведены между счетами, внутри компании, они находятся на расчетном счете. Даже все эти колкие комментарии, что "они не хотят оплачивать" и "судиться с государством", не было такого намерения", – озвучила Эльмира Толегенова.

Она также отметила, что в отношении других блогеров дела завершались на уровне административного суда, тогда как в их случае дело переросло в уголовное преследование.

"Я не отказываюсь от того, что да, мы нарушили закон, но на тот момент мы этого не осознавали. Адвокат в целом дал убеждения, что у вас ТОО, не ИП, в других ДЭР не интересовался, это компания или ИП, и вообще это чужое ИП, например. Я не скрывала все счета, я шла на контакт, давала нужные документы здраво и объективно. Уважаемый суд, прошу рассмотреть правильно, объективно данное уголовное дело", – дополнила блогер.

До этого Эльмира Толегенова в ходе допроса объяснила, почему они сразу отказались оплачивать административный штраф и как дело дошло до суда.

Ранее блогер Ерболат Жанабылов в ходе допроса рассказал о создании курсов, организации розыгрышей и своей роли, заявив, что не имел доступа к технической части. Позже Жанабылов выступил в суде с заявлением о частичном признании вины.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
