#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
479.82
559.9
6.15
События

В КГД объяснили приостановку операций по счетам в Казахстане

Фото: freepik
Приостановку операций по счетам в Казахстане объяснил Комитет государственных доходов, который в рамках цифровизации налогового администрирования автоматизирует процессы камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в комитете, автоматизация охватывает весь цикл работы с уведомлениями камерального контроля, включая их формирование, контроль исполнения и неисполнения, а также применение соответствующих налоговых мер. Данная работа направлена на минимизацию человеческого фактора, исключение коррупционных рисков и недопущение необоснованного применения мер налогового администрирования.

По информации ведомства, при внедрении новой методики автоматизации выявлена ошибка, в результате которой произошло необоснованное приостановление расходных операций по банковским счетам по отдельным уведомлениям камерального контроля.


"На сегодняшний день указанная ошибка устранена. Проводятся работы по отзыву ранее сформированных распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам, часть из которых уже отозвана. Работы будут завершены 10 апреля 2026 года. Комитет государственных доходов приносит извинения за доставленные неудобства и сообщает, что в настоящее время система функционирует в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее КГД сделал важное заявление по блокировке иностранных интернет-платформ в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
