Полиция Алматы нагрянула в хостелы и поделилась шокирующими результатами

В Алматы идет оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по проверке хостелов, гостиниц малой вместимости и других мест концентрации иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 14 апреля 2026 года начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев, эти меры направлены на обеспечение правопорядка и профилактику правонарушений.

"Проверки носят системный характер и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, выявление нарушений миграционного законодательства и предупреждение преступлений", – отметил Тимур Ногайбаев.

Мероприятие проводится с 10 по 20 апреля текущего года.

На сегодняшний день проверено 158 хостелов и 169 аналогичных объектов размещения. В них также проверили 149 иностранных граждан.

По итогам проверок выявлено 1 087 административных правонарушений, в том числе 648 нарушений миграционного законодательства, 121 факт нарушения правил пребывания иностранными гражданами, 169 фактов распития алкоголя в общественных местах, 10 фактов потребления наркотических средств, 139 случаев приставания в общественных местах, 62 факта нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения. Кроме того, по решению суда за пределы Казахстана выдворены четыре иностранца.

9 апреля в полиции Алматы озвучили промежуточные итоги ОПМ "Стоп-нарушения": выявлено порядка 15 тысяч нарушений правил дорожного движения, на штрафные стоянки водворено свыше 4,7 тысячи транспортных средств.