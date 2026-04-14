Общество

Две недели ужаса: первокурсник избивал и душил сверстника в Семее

Фото: pexels
В Семее мать студента первого курса привлекли к административной ответственности за систематическую травлю однокурсника. Несовершеннолетний в течение двух недель подвергал сверстника физическому и психологическому насилию, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, студент первого курса одного из городских колледжей, 2010 года рождения, на протяжении двух недель подвергал другого учащегося физическому насилию и психологическому давлению. Инциденты происходили как в учебном заведении, так и в общежитии.

Установлено, что правонарушитель применял физическую силу и даже зафиксировал на видео процесс удушения потерпевшего с целью его унижения. Впоследствии эта запись, сопровождаемая оскорблениями, распространялась в общем чате студентов. Дополнительным доказательством стали записи с камер видеонаблюдения в аудитории колледжа, зафиксировавшие агрессивное поведение подростка.

Суд пришел к выводу, что в действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 127-2 КоАП РК (Травля (буллинг) несовершеннолетнего).

"Судом учтено систематическое проявление фактов агрессии, как физической, так и психологической, от несовершеннолетнего правонарушителя. Постановлением суда с матери несовершеннолетнего взыскан административный штраф в размере 10 МРП", – говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

В ноябре 2025 года в Туркестане после удара в грудь умер школьник.

Канат Болысбек
