"Он сильно избивал меня": казахстанка сбежала от мужа-тирана после 4 лет унижений

В Алматинской области многодетная мать была вынуждена бежать в кризисный центр после четырех лет систематических издевательств и побоев со стороны мужа. Ее случай стал одним из более чем 130 фактов насилия в отношении женщин, зарегистрированных в регионе с начала года, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Astana TV, Мадина (имя изменено), воспитывающая вместе с супругом четверых детей, решилась на отчаянный шаг, когда ежедневная агрессия и болезненная ревность не оставили шансов на сохранение брака.

По словам пострадавшей, некогда любящий мужчина в состоянии алкогольного опьянения полностью терял контроль над собой, держа семью в постоянном страхе и изолируя жену от общества.

"Я нахожусь здесь уже около месяца. Мы сбежали от мужа, когда он спал. Стоит ему выпить, как он превращается в неконтролируемое животное, бьет и кулаком, и ладонью. У меня постоянно были синяки, ходила в очках. Он ревновал меня к каждому столбу, не разрешал работать. Хотя я не давала ему ни малейшего повода. Однажды он так сильно избивал меня, что на шум прибежали соседи, но он их спровадил со словами не лезьте в чужую семью", – рассказала Мадина.

Специалисты центра помогают Мадине и другим постоялицам не только психологически, но и юридически. Юристы помогают оформить заявление о расторжении брака, а также подсказывают, как подать на алименты.

"Мы работаем с 2023 года. У нас работают лучшие психологи, мы оказываем помощь мамочкам и детям. Кормим 5 раз в день, детей отвозим в школу, у нас есть игровые центры, где дошколята могут весело проводить досуг. Наша первостепенная задача – это сохранение брака, за три года через наши стены прошли 1000 человек и в 90 процентах все возвращались в семьи. Но если брак никак не спасти, мы помогаем правильно с точки зрения закона подать на развод". Раушан Алпысбаева, директор КГУ "Центр социальной помощи жертвам бытового насилия"

Сотрудники кризисного центра тесно сотрудничают с полицией. В случае если семейный тиран систематически занимается рукоприкладством, то к делу подключаются стражи порядка.

К слову, они пояснили, с чем связано увеличение статистики по бытовым конфликтам. Все просто – такие случаи стали больше придавать огласке.

"Правильный подход к этим моментам, сопутствует с изменениями в законодательстве. Но это не главная причина. Есть много причин, это и образованность женщин, это информированность, рекламные моменты, работа тех же кризисных центров, гос. органов, которые на сегодня проводят работу по информированности населения, в частности, женщин", – сообщил заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматинской области Рахим Толокулов.

К сведению, в каждом районе Алматинской области есть по одному кризисному центру. Сегодня в одном из них прошел семинар по внедрению новых систем для экстренного реагирования.

Ранее сообщалось, что в Астане с начала года полицейские вынесли более 2000 защитных предписаний по фактам семейно-бытового насилия.