#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Происшествия

"Он сильно избивал меня": казахстанка сбежала от мужа-тирана после 4 лет унижений

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 23:26 Фото: pexels
В Алматинской области многодетная мать была вынуждена бежать в кризисный центр после четырех лет систематических издевательств и побоев со стороны мужа. Ее случай стал одним из более чем 130 фактов насилия в отношении женщин, зарегистрированных в регионе с начала года, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Astana TV, Мадина (имя изменено), воспитывающая вместе с супругом четверых детей, решилась на отчаянный шаг, когда ежедневная агрессия и болезненная ревность не оставили шансов на сохранение брака.

По словам пострадавшей, некогда любящий мужчина в состоянии алкогольного опьянения полностью терял контроль над собой, держа семью в постоянном страхе и изолируя жену от общества.

"Я нахожусь здесь уже около месяца. Мы сбежали от мужа, когда он спал. Стоит ему выпить, как он превращается в неконтролируемое животное, бьет и кулаком, и ладонью. У меня постоянно были синяки, ходила в очках. Он ревновал меня к каждому столбу, не разрешал работать. Хотя я не давала ему ни малейшего повода. Однажды он так сильно избивал меня, что на шум прибежали соседи, но он их спровадил со словами не лезьте в чужую семью", – рассказала Мадина.

Специалисты центра помогают Мадине и другим постоялицам не только психологически, но и юридически. Юристы помогают оформить заявление о расторжении брака, а также подсказывают, как подать на алименты.

"Мы работаем с 2023 года. У нас работают лучшие психологи, мы оказываем помощь мамочкам и детям. Кормим 5 раз в день, детей отвозим в школу, у нас есть игровые центры, где дошколята могут весело проводить досуг. Наша первостепенная задача – это сохранение брака, за три года через наши стены прошли 1000 человек и в 90 процентах все возвращались в семьи. Но если брак никак не спасти, мы помогаем правильно с точки зрения закона подать на развод". Раушан Алпысбаева, директор КГУ "Центр социальной помощи жертвам бытового насилия"

Сотрудники кризисного центра тесно сотрудничают с полицией. В случае если семейный тиран систематически занимается рукоприкладством, то к делу подключаются стражи порядка.

К слову, они пояснили, с чем связано увеличение статистики по бытовым конфликтам. Все просто – такие случаи стали больше придавать огласке.

"Правильный подход к этим моментам, сопутствует с изменениями в законодательстве. Но это не главная причина. Есть много причин, это и образованность женщин, это информированность, рекламные моменты, работа тех же кризисных центров, гос. органов, которые на сегодня проводят работу по информированности населения, в частности, женщин", – сообщил заместитель начальника Управления общественной безопасности ДП Алматинской области Рахим Толокулов.

К сведению, в каждом районе Алматинской области есть по одному кризисному центру. Сегодня в одном из них прошел семинар по внедрению новых систем для экстренного реагирования.

Ранее сообщалось, что в Астане с начала года полицейские вынесли более 2000 защитных предписаний по фактам семейно-бытового насилия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
За убийство мужа-тирана осудили жительницу Туркестанской области
18:44, 14 октября 2024
Троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа
18:12, 15 марта 2024
Две жительницы Алматинской области заявили, что отец насиловал их на протяжении десяти лет
12:21, 28 мая 2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: