Эксперты просят алматинцев помочь в поиске клещей: что делать и для чего

Сотрудники Института зоологии обратились к алматинцам с необычной просьбой. Они попросили горожан помочь им отыскать клещей, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовали на официальной странице Института зоологии в Фейсбуке.

В публикации отмечается, что с повышением температуры воздуха клещи становятся более активными не только в дикой природе, но и в городской среде. Крупнейший мегаполис нашей страны, Алматы, относится к эндемичным регионам по клещевому энцефалиту.

Для того, чтобы понять закономерности распространения иксодовых клещей на территории города и его окрестностей, научным сотрудникам лаборатории нужны точные данные о местах нахождения этих кровососущих.

"В связи с этим обращаемся к вам с просьбой: если вдруг вы обнаружили клещей возле своего дома, на приусадебном участке, на улице, в сквере, парке или на даче, сделайте фото и сообщите нам в direct координаты места вашей находки, либо загрузите фотографию в приложение iNaturalist", – подчеркнули авторы поста.

Они добавили, что по окончании этой исследовательской работы планируется создать карту Алматы с распространением различных видов иксодовых клещей и рисков их нападения.

"Ваша помощь имеет важное значение, но не забывайте о собственной безопасности, соблюдайте простые правила при прогулках на природе. Берегите себя!", – резюмировали сотрудники Института зоологии.

Обычно кровопийцы активны с начала марта и до конца октября. Пик приходится на период с апреля по июнь. Самые благоприятные условия для мелких вредителей – температура воздуха от +15 до +20°C и влажность от 70 до 80%. Чаще всего клещей можно встретить в горах, садах и скверах с густой растительностью.

Для профилактики на природе следует носить закрытую одежду. Рубашку надо заправлять в брюки, их – в сапоги, манжеты рубашки плотно застегивать; использовать отпугивающие клещей средства – репелленты. Сразу по возвращении домой надо полностью осмотреть себя и сожителей, напоминают специалисты.

