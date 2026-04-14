#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
476.97
562.59
6.27
Общество

Эксперты просят алматинцев помочь в поиске клещей: что делать и для чего

Клещ, клещи, укус клеща, сезон клещей, энцефалит, энцефалитный клещ, клещевой энцефалит , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 20:49 Фото: pexels
Сотрудники Института зоологии обратились к алматинцам с необычной просьбой. Они попросили горожан помочь им отыскать клещей, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовали на официальной странице Института зоологии в Фейсбуке.

В публикации отмечается, что с повышением температуры воздуха клещи становятся более активными не только в дикой природе, но и в городской среде. Крупнейший мегаполис нашей страны, Алматы, относится к эндемичным регионам по клещевому энцефалиту.

Для того, чтобы понять закономерности распространения иксодовых клещей на территории города и его окрестностей, научным сотрудникам лаборатории нужны точные данные о местах нахождения этих кровососущих.

"В связи с этим обращаемся к вам с просьбой: если вдруг вы обнаружили клещей возле своего дома, на приусадебном участке, на улице, в сквере, парке или на даче, сделайте фото и сообщите нам в direct координаты места вашей находки, либо загрузите фотографию в приложение iNaturalist", – подчеркнули авторы поста.

Они добавили, что по окончании этой исследовательской работы планируется создать карту Алматы с распространением различных видов иксодовых клещей и рисков их нападения.

"Ваша помощь имеет важное значение, но не забывайте о собственной безопасности, соблюдайте простые правила при прогулках на природе. Берегите себя!", – резюмировали сотрудники Института зоологии.

Обычно кровопийцы активны с начала марта и до конца октября. Пик приходится на период с апреля по июнь. Самые благоприятные условия для мелких вредителей – температура воздуха от +15 до +20°C и влажность от 70 до 80%. Чаще всего клещей можно встретить в горах, садах и скверах с густой растительностью.

Фото: pexels

Для профилактики на природе следует носить закрытую одежду. Рубашку надо заправлять в брюки, их – в сапоги, манжеты рубашки плотно застегивать; использовать отпугивающие клещей средства – репелленты. Сразу по возвращении домой надо полностью осмотреть себя и сожителей, напоминают специалисты.

Ранее мы писали, как проходит обработка от клещей в Алматы и что важно знать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Почти 2000 алматинцев обратились к медикам из-за укусов клещей
18:26, 21 июня 2024
Почти 2000 алматинцев обратились к медикам из-за укусов клещей
212 алматинцев пострадали от укусов клещей с начала весны
12:22, 23 апреля 2024
212 алматинцев пострадали от укусов клещей с начала весны
Как спастись от клещей: рекомендации Минздрава
18:27, 23 июня 2024
Как спастись от клещей: рекомендации Минздрава
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Астана" опровергла информацию о переговорах с инвестором
20:37, Сегодня
"Астана" опровергла информацию о переговорах с инвестором
Первая ракетка мира призналась, что её утомляют "скучные люди"
20:21, Сегодня
Первая ракетка мира призналась, что её утомляют "скучные люди"
Громкой сенсацией завершился матч Александра Бублика на турнире в Мюнхене
19:47, Сегодня
Громкой сенсацией завершился матч Александра Бублика на турнире в Мюнхене
Главный тренер сборной Швейцарии признался, что подделал сертификат COVID-19 на ОИ-2022
19:36, Сегодня
Главный тренер сборной Швейцарии признался, что подделал сертификат COVID-19 на ОИ-2022
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: