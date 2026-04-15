Общество

Билет на концерт: приемы мошенников озвучили в МВД

Мошенничество в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 07:42 Фото: Zakon.kz
Утром 15 апреля Министерство внутренних дел Казахстана выступило с рекомендациями при покупке билетов на концерты и массовые мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в сети Интернет встречаются случаи размещения ложных объявлений, а также предложений от посредников, связанных с покупкой или перепродажей билетов на концерты и массовые мероприятия. К примеру, злоумышленники предлагают "гарантированную" помощь в приобретении билетов, продают их по завышенной стоимости либо могут распространить поддельные билеты. Люди переводят деньги, но билеты не получают.

"МВД призывает граждан быть бдительными и приобретать билеты на любые мероприятия только через официальные и проверенные источники. Рекомендуется избегать переводов денежных средств незнакомым лицам", – отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

Ранее приказом МВД утверждена Инструкция по работе с обращениями, поступающих посредством мобильного приложения "102", в сервисе "Закон и Порядок" и в системе "Тревожная кнопка SOS" в органах внутренних дел.

Фото Алия Абди
Алия Абди
