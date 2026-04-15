Школьницы из Казахстана завоевали три медали на международной олимпиаде во Франции

Во французском городе Бордо завершилась международная математическая олимпиада для девушек EGMO-2026, на которой отличились казахстанские школьницы. Об этом 15 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в соревнованиях приняли участие 247 школьниц из 66 стран. По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала три медали: "Серебро" получила Юлия Катунина – ученица 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодара.

"Серебро" завоевала Аружан Кайрат – ученица 11 класса специализированного лицея №39 им. С.А. Ходжикова Алматы.

"Бронзу" получила Вера Которова – ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы. Фото: gov.kz Фото: gov.kz Фото: gov.kz "Сборную команду подготовили тренеры Антон Васильев и Марат Нсанбаев. В общем командном зачете Казахстан занял 20 место среди 66 стран, а среди официальных европейских стран расположился на 10 месте". Пресс-служба МП РК Отмечается, что с 2017 года национальная сборная Казахстана на олимпиаде EGMO завоевала 3 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей, а также 4 почетные грамоты.

