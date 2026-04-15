Общество

Школьницы из Казахстана завоевали три медали на международной олимпиаде во Франции

школьницы, тренеры, олимпиада, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 09:52 Фото: gov.kz
Во французском городе Бордо завершилась международная математическая олимпиада для девушек EGMO-2026, на которой отличились казахстанские школьницы. Об этом 15 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в соревнованиях приняли участие 247 школьниц из 66 стран.

По итогам олимпиады сборная Казахстана завоевала три медали:

  • "Серебро" получила Юлия Катунина – ученица 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей Павлодара.
  • "Серебро" завоевала Аружан Кайрат – ученица 11 класса специализированного лицея №39 им. С.А. Ходжикова Алматы.
  • "Бронзу" получила Вера Которова – ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы.

"Сборную команду подготовили тренеры Антон Васильев и Марат Нсанбаев. В общем командном зачете Казахстан занял 20 место среди 66 стран, а среди официальных европейских стран расположился на 10 месте".Пресс-служба МП РК

Отмечается, что с 2017 года национальная сборная Казахстана на олимпиаде EGMO завоевала 3 золотые, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей, а также 4 почетные грамоты.

Ранее стало известно, что в Астане 23 школьника получили медали олимпиады AI Olymp.

