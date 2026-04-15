"Документы есть?": гарцующие собаки в цветочных полях Алматы спровоцировали жаркие споры в сети
Так, фотограф из Алматы Александр Шаварёв опубликовал несколько видео, призвав беречь и ценить красоту.
Если первый ролик передает общую панораму, то во втором главным украшением становятся собаки, стремительно пробегающие через цветочное разноцветье.
"Штраф!" – подписал шуточно Шаварёв свою публикацию.
Пользователи, очарованные гармонией природы, живо отреагировали.
Впрочем, нашлись и те, кто призвал избавиться от собак, обвинив их в нанесении ущерба. Однако большинство встало на защиту четвероногих, с сожалением отметив, что основной вред окружающей среде все же причиняет человек.
- Им можно. Они аккуратно.
- Они своими лапами ни один цветок не потопчут, зато люди все снесут.
- Они тоже хотят насладиться красотой. Их век благодаря людям и так короткий.
- Уберите собак!
- Везде собаки, когда запретят!?
- Какая красивая картина. Животные на фоне цветущего луга. Гармония.
- Ходите, мои хорошие. Вам можно.
- Им можно, они намного культурнее некоторых людей.
- Он подарил своей подруге поляну цветов. Смотри, дорогая, это все тебе!
- Оставьте в покое этих красавчиков. Пусть радуются цветочкам.
- У них лапки маленькие, не затопчут.
- Ни один цветок не поломали.
- Так изящно гарцуют.
- А документы есть? Есть, усы лапы и хвост.
- Хоть собаки ценят все прекрасное.
- Они элегантно и изысканно прошли.
- Это охрана газона! Все проверили.
Увы, большинство правы: человек до сих пор не научился бережно относиться к природе. Так, 9 апреля мы рассказывали, что туристы топчут редкие тюльпаны Грейга в степях Туркестанской области, как это было с озером Кобейтуз. Уже 14 апреля стало известно, что в Ботсаду Алматы ужесточили охрану и контроль за посетителями из-за того, что казахстанцы "лезут к лебедям и рвут цветы".