"Документы есть?": гарцующие собаки в цветочных полях Алматы спровоцировали жаркие споры в сети

Набережную реки Есентай в Алматы по весенней традиции вновь украсил яркий цветочный ковер. Полюбоваться этим буйством красок приходят не только жители города, но и четвероногие обитатели, сообщает Zakon.kz.

Так, фотограф из Алматы Александр Шаварёв опубликовал несколько видео, призвав беречь и ценить красоту.

Если первый ролик передает общую панораму, то во втором главным украшением становятся собаки, стремительно пробегающие через цветочное разноцветье.

"Штраф!" – подписал шуточно Шаварёв свою публикацию.

Пользователи, очарованные гармонией природы, живо отреагировали.

Впрочем, нашлись и те, кто призвал избавиться от собак, обвинив их в нанесении ущерба. Однако большинство встало на защиту четвероногих, с сожалением отметив, что основной вред окружающей среде все же причиняет человек.

Им можно. Они аккуратно.

Они своими лапами ни один цветок не потопчут, зато люди все снесут.

Они тоже хотят насладиться красотой. Их век благодаря людям и так короткий.

Уберите собак!

Везде собаки, когда запретят!?

Какая красивая картина. Животные на фоне цветущего луга. Гармония.

Ходите, мои хорошие. Вам можно.

Им можно, они намного культурнее некоторых людей.

Он подарил своей подруге поляну цветов. Смотри, дорогая, это все тебе!

Оставьте в покое этих красавчиков. Пусть радуются цветочкам.

У них лапки маленькие, не затопчут.

Ни один цветок не поломали.

Так изящно гарцуют.

А документы есть? Есть, усы лапы и хвост.

Хоть собаки ценят все прекрасное.

Они элегантно и изысканно прошли.

Это охрана газона! Все проверили.

Увы, большинство правы: человек до сих пор не научился бережно относиться к природе. Так, 9 апреля мы рассказывали, что туристы топчут редкие тюльпаны Грейга в степях Туркестанской области, как это было с озером Кобейтуз. Уже 14 апреля стало известно, что в Ботсаду Алматы ужесточили охрану и контроль за посетителями из-за того, что казахстанцы "лезут к лебедям и рвут цветы".