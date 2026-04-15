Общество

"Документы есть?": гарцующие собаки в цветочных полях Алматы спровоцировали жаркие споры в сети

собаки, цветы, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 11:05 Фото: Instagram/shavar_photo
Набережную реки Есентай в Алматы по весенней традиции вновь украсил яркий цветочный ковер. Полюбоваться этим буйством красок приходят не только жители города, но и четвероногие обитатели, сообщает Zakon.kz.

Так, фотограф из Алматы Александр Шаварёв опубликовал несколько видео, призвав беречь и ценить красоту.

Если первый ролик передает общую панораму, то во втором главным украшением становятся собаки, стремительно пробегающие через цветочное разноцветье.

"Штраф!" – подписал шуточно Шаварёв свою публикацию.

Пользователи, очарованные гармонией природы, живо отреагировали.

Впрочем, нашлись и те, кто призвал избавиться от собак, обвинив их в нанесении ущерба. Однако большинство встало на защиту четвероногих, с сожалением отметив, что основной вред окружающей среде все же причиняет человек.

  • Им можно. Они аккуратно.
  • Они своими лапами ни один цветок не потопчут, зато люди все снесут.
  • Они тоже хотят насладиться красотой. Их век благодаря людям и так короткий.
  • Уберите собак!
  • Везде собаки, когда запретят!?
  • Какая красивая картина. Животные на фоне цветущего луга. Гармония.
  • Ходите, мои хорошие. Вам можно.
  • Им можно, они намного культурнее некоторых людей.
  • Он подарил своей подруге поляну цветов. Смотри, дорогая, это все тебе!
  • Оставьте в покое этих красавчиков. Пусть радуются цветочкам.
  • У них лапки маленькие, не затопчут.
  • Ни один цветок не поломали.
  • Так изящно гарцуют.
  • А документы есть? Есть, усы лапы и хвост.
  • Хоть собаки ценят все прекрасное.
  • Они элегантно и изысканно прошли.
  • Это охрана газона! Все проверили.

Увы, большинство правы: человек до сих пор не научился бережно относиться к природе. Так, 9 апреля мы рассказывали, что туристы топчут редкие тюльпаны Грейга в степях Туркестанской области, как это было с озером Кобейтуз. Уже 14 апреля стало известно, что в Ботсаду Алматы ужесточили охрану и контроль за посетителями из-за того, что казахстанцы "лезут к лебедям и рвут цветы".

Анастасия Московчук
Маки украсили поля Алматы и области
Цветочный бум в Алматы: крокусы превратили набережную Есентай в живой ковер
Яркие краски весны: как цветет Алматы
