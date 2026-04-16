Антипасха, или Красная горка: что это за праздник и когда его отмечают в 2026 году

Фото: Zakon.kz
Антипасха – это первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году этот день приходится на 19 апреля. В народной традиции праздник также известен как Красная горка и связан с весенними обычаями, обновлением природы, а также свадебными и семейными традициями, сообщает Zakon.kz.

Что такое Антипасха и почему так называется

Название "Антипасха" изначально может создать впечатление противопоставления Пасхе, однако его смысл иной. В переводе с греческого языка оно означает "вместо Пасхи" или "подобная Пасхе". Таким образом, речь идет не о замене, а о продолжении празднования Воскресения Христова.

Почему праздник называют Красной горкой

Народное название "Красная горка" уходит корнями в древние весенние традиции. В старину слово "красный" означало "красивый", "радостный" или "светлый".

По одной из версий, в этот день люди собирались на возвышенностях, которые первыми освобождались от снега, и устраивали весенние гуляния. Такие места и получили название "красные горки".

Традиции

Антипасха считается днем радости, общения и духовного обновления. Верующие посещают богослужения, причащаются. После службы принято собираться за семейным столом, где сохраняются пасхальные угощения – куличи и крашеные яйца.

В народной традиции Красная горка связана с массовыми гуляниями. Люди выходили на улицы, водили хороводы, встречались с родными и друзьями. Считалось, что этот день не стоит проводить в одиночестве.

Особое значение праздник имел для личной жизни: после окончания Великого поста вновь разрешались венчания, и многие пары выбирали именно эту дату для свадьбы.

В народе говорили: "Кто на Красную горку женится – тот вовек не разлучится".

День также считался благоприятным для сватовства и начала новых отношений.

С этого времени также начинались и сельскохозяйственные работы.

Что нельзя делать

Несмотря на праздничный характер, Антипасха сопровождается определенными духовными ограничениями. В церковной традиции не приветствуются гадания, магические ритуалы и любые суеверные практики.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "Известия", не рекомендуется ссориться, конфликтовать и проявлять раздражение – праздник связан с радостью и примирением.

Также считается нежелательным заниматься тяжелым трудом. День принято посвящать отдыху, семье и добрым делам. Отказ в помощи близким в этот день в народных представлениях считался неблагоприятным знаком.

Народные традиции и поверья

Красная горка издавна воспринималась как один из самых светлых весенних праздников. Люди старались надевать нарядную одежду, часто с элементами красного цвета как символа красоты и обновления.

Существовал обычай умываться святой водой, чтобы сохранить здоровье и молодость. Также верили, что в этот день важно делиться едой и проявлять щедрость – это приносит достаток в дом.

Главным правилом считалась открытость к общению: отказ от встреч и добрых дел мог, по поверьям, "отвернуть" удачу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 15:12
Пасха и День космонавтики совпали в 2026 году – редкость, которая повторится лишь в 2099 году

Мы также уже рассказывали, что в странах СНГ живут представители разных религий. И к празднику Пасхи православные угощают коллег, друзей и соседей куличами, крашеными яйцами, пасхами. Эксперты рассказали, могут ли мусульмане, иудеи и буддисты принимать в подарок пасхальные угощения.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи
11:20, 26 марта 2026
Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи
Вербное воскресенье 2026: все, что нужно знать о важном празднике перед Пасхой
11:10, 03 апреля 2026
Вербное воскресенье 2026: все, что нужно знать о важном празднике перед Пасхой
Как православные христиане отмечают главный праздник – Пасху
06:00, 05 мая 2024
Как православные христиане отмечают главный праздник – Пасху
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
15:32, Сегодня
Казахстан оказался хуже Узбекистана и Таджикистана в первый день чемпионата Азии по дзюдо
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
15:15, Сегодня
Аналитик предугадал исход матча Рыбакиной на "пятисотнике" в Штутгарте
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
14:54, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса потерпел сенсационное поражение в Китае
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
14:50, Сегодня
Лучшая теннисистка России прокомментировала своё физическое состояние
