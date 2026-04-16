Антипасха, или Красная горка: что это за праздник и когда его отмечают в 2026 году

Антипасха – это первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году этот день приходится на 19 апреля. В народной традиции праздник также известен как Красная горка и связан с весенними обычаями, обновлением природы, а также свадебными и семейными традициями, сообщает Zakon.kz.

Что такое Антипасха и почему так называется

Название "Антипасха" изначально может создать впечатление противопоставления Пасхе, однако его смысл иной. В переводе с греческого языка оно означает "вместо Пасхи" или "подобная Пасхе". Таким образом, речь идет не о замене, а о продолжении празднования Воскресения Христова.

Почему праздник называют Красной горкой

Народное название "Красная горка" уходит корнями в древние весенние традиции. В старину слово "красный" означало "красивый", "радостный" или "светлый".

По одной из версий, в этот день люди собирались на возвышенностях, которые первыми освобождались от снега, и устраивали весенние гуляния. Такие места и получили название "красные горки".

Традиции

Антипасха считается днем радости, общения и духовного обновления. Верующие посещают богослужения, причащаются. После службы принято собираться за семейным столом, где сохраняются пасхальные угощения – куличи и крашеные яйца.

В народной традиции Красная горка связана с массовыми гуляниями. Люди выходили на улицы, водили хороводы, встречались с родными и друзьями. Считалось, что этот день не стоит проводить в одиночестве.

Особое значение праздник имел для личной жизни: после окончания Великого поста вновь разрешались венчания, и многие пары выбирали именно эту дату для свадьбы.

В народе говорили: "Кто на Красную горку женится – тот вовек не разлучится".

День также считался благоприятным для сватовства и начала новых отношений.

С этого времени также начинались и сельскохозяйственные работы.

Что нельзя делать

Несмотря на праздничный характер, Антипасха сопровождается определенными духовными ограничениями. В церковной традиции не приветствуются гадания, магические ритуалы и любые суеверные практики.

Кроме того, как отмечено в публикации издания "Известия", не рекомендуется ссориться, конфликтовать и проявлять раздражение – праздник связан с радостью и примирением.

Также считается нежелательным заниматься тяжелым трудом. День принято посвящать отдыху, семье и добрым делам. Отказ в помощи близким в этот день в народных представлениях считался неблагоприятным знаком.

Народные традиции и поверья

Красная горка издавна воспринималась как один из самых светлых весенних праздников. Люди старались надевать нарядную одежду, часто с элементами красного цвета как символа красоты и обновления.

Существовал обычай умываться святой водой, чтобы сохранить здоровье и молодость. Также верили, что в этот день важно делиться едой и проявлять щедрость – это приносит достаток в дом.

Главным правилом считалась открытость к общению: отказ от встреч и добрых дел мог, по поверьям, "отвернуть" удачу.

