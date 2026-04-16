Антипасха, или Красная горка: что это за праздник и когда его отмечают в 2026 году
Что такое Антипасха и почему так называется
Название "Антипасха" изначально может создать впечатление противопоставления Пасхе, однако его смысл иной. В переводе с греческого языка оно означает "вместо Пасхи" или "подобная Пасхе". Таким образом, речь идет не о замене, а о продолжении празднования Воскресения Христова.
Почему праздник называют Красной горкой
Народное название "Красная горка" уходит корнями в древние весенние традиции. В старину слово "красный" означало "красивый", "радостный" или "светлый".
По одной из версий, в этот день люди собирались на возвышенностях, которые первыми освобождались от снега, и устраивали весенние гуляния. Такие места и получили название "красные горки".
Традиции
Антипасха считается днем радости, общения и духовного обновления. Верующие посещают богослужения, причащаются. После службы принято собираться за семейным столом, где сохраняются пасхальные угощения – куличи и крашеные яйца.
В народной традиции Красная горка связана с массовыми гуляниями. Люди выходили на улицы, водили хороводы, встречались с родными и друзьями. Считалось, что этот день не стоит проводить в одиночестве.
Особое значение праздник имел для личной жизни: после окончания Великого поста вновь разрешались венчания, и многие пары выбирали именно эту дату для свадьбы.
В народе говорили: "Кто на Красную горку женится – тот вовек не разлучится".
День также считался благоприятным для сватовства и начала новых отношений.
С этого времени также начинались и сельскохозяйственные работы.
Что нельзя делать
Несмотря на праздничный характер, Антипасха сопровождается определенными духовными ограничениями. В церковной традиции не приветствуются гадания, магические ритуалы и любые суеверные практики.
Кроме того, как отмечено в публикации издания "Известия", не рекомендуется ссориться, конфликтовать и проявлять раздражение – праздник связан с радостью и примирением.
Также считается нежелательным заниматься тяжелым трудом. День принято посвящать отдыху, семье и добрым делам. Отказ в помощи близким в этот день в народных представлениях считался неблагоприятным знаком.
Народные традиции и поверья
Красная горка издавна воспринималась как один из самых светлых весенних праздников. Люди старались надевать нарядную одежду, часто с элементами красного цвета как символа красоты и обновления.
Существовал обычай умываться святой водой, чтобы сохранить здоровье и молодость. Также верили, что в этот день важно делиться едой и проявлять щедрость – это приносит достаток в дом.
Главным правилом считалась открытость к общению: отказ от встреч и добрых дел мог, по поверьям, "отвернуть" удачу.
Материал по теме
Мы также уже рассказывали, что в странах СНГ живут представители разных религий. И к празднику Пасхи православные угощают коллег, друзей и соседей куличами, крашеными яйцами, пасхами. Эксперты рассказали, могут ли мусульмане, иудеи и буддисты принимать в подарок пасхальные угощения.