Цветочный бум в Алматы: крокусы превратили набережную Есентай в живой ковер

Если прислушаться к реке Есентай в марте, можно услышать, как она меняет голос. Стоит первым теплым дням коснуться воды и растопить лед, как все вокруг начинает оживать. И вот набережная вдруг загорается яркими красками. Зацвели крокусы, а Zakon.kz побывал в эпицентре весны.

Крокусы захватили набережную плотным цветовым ковром. Невысокие, но упрямые, они прорастают еще через холодную землю и радуют всех жителей и гостей города. Распустившиеся цветы символизируют, что сезон сменился и весна неизбежна. Лиловые, желтые, белые пятна собираются в живую мозаику на склонах вдоль реки, будто художник решил добавить в свою палитру больше ярких красок.

Просыпается не только природа, меняется поведение людей. Замедляется шаг, появляются камеры, взгляд цепляется за детали. Весна здесь уже полноправная хозяйка, и крокусы в этом сценарии – яркая одежда.

Набережная выше проспекта Аль-Фараби – это место, где город постоянно спорит сам с собой. С одной стороны – бетон, новостройки и поток людей.

С другой – почти дикая сцена: горный фон, река со своим характером, стаи уток, которые давно обжили этот участок и ведут себя как полноправные хозяева.

Здесь можно увидеть очень разных людей: бегуны с наушниками, отмеряющие километры, и тут же люди, остановившиеся, чтобы просто посмотреть на цветы. Другие выгуливают собак, молодые семейные пары гуляют с колясками, кто-то спешит, а кто-то впервые за день находит минутку, чтобы послушать свои мысли в момент прогулки.

"Мы живем в жилом комплексе неподалеку и стараемся чаще выходить сюда на прогулки. Здесь заметно свежее воздух, и ребенок спит гораздо крепче. А сейчас еще и крокусы зацвели, очень красиво. Мы переехали сюда четыре года назад, и именно природа и эта прогулочная зона стали для нас решающим фактором. Здесь очень комфортно", – рассказывает Медина.

Крокусы здесь – лишь первый аккорд, который запускает весь весенний плейлист. Следом подтягиваются другие участники: на клумбах уверенно набирают силу нарциссы и гиацинты, готовясь перехватить визуальную повестку.

Причем в отдельных зонах нарциссы уже в полноценной фазе цветения. Яркие, желтенькие и заметные, они постепенно расширяют зону влияния и добавляют глубины общей картине.

Но главные изменения происходят не только на уровне цвета. Если присмотреться, становится очевидно, что пространство двигается, причем в буквальном смысле. В траве и между цветами можно наблюдать микрожизнь. Там, в цветах, пчелы и шмели активно заходят в сезон, методично обследуя каждый участок. Появляются первые бабочки, пока осторожно, но уже стабильно.

"Мы специально приехали сюда посмотреть на крокусы, в интернете сейчас много фото и видео. Поняли, что нужно увидеть все своими глазами. Тем более праздники, появилось время выбраться на прогулку. Но вживую это совсем другой эффект. Тут гораздо интереснее, чем в соцсетях. И дело не только в крокусах, здесь в целом очень красивые пейзажи, все вместе создает совсем другое впечатление", – делится эмоциями Елизавета.

Материал по теме Ремесла, музыка и роботы: Наурыз в Алматы удивляет новыми традициями

Именно это сочетание делает участок речки Есентай выше Аль-Фараби одной из самых фотогеничных и посещаемых точек в начале весны. Здесь есть и горная река, и цветы, пейзажи, уточки, и то самое спокойствие, которое так и манит гостей и жителей города.

По оценкам, пик цветения крокусов – история короткая: от нескольких дней до пары недель, и все напрямую зависит от погоды. Теплые дни ускоряют процесс, прохлада может его немного продлить, но в любом случае это быстрое, почти мимолетное явление. Именно поэтому на набережной сейчас такой поток людей – многие хотят успеть поймать этот момент, увидеть его вживую и сохранить хотя бы в кадре.

Но у этой красоты есть и обратная сторона: она уязвима. Крокусы выглядят ярко и стойко, но на деле это очень хрупкие цветы. Один неосторожный шаг – и целый участок может быть поврежден. Сорванный цветок проживет несколько часов, а на склоне он радовал бы десятки людей еще несколько дней.

Поэтому вместе с интересом к цветению растет и простая, но важная просьба ко всем. Относитесь к этому месту бережно. Постарайтесь не заходить на засеянные участки, не топтать цветы ради фото, не срывать их на память.

Гораздо ценнее сохранить этот живой ковер таким, чтобы он продолжал работать не только как красивый фон, но и как часть городской природы. Не забывайте, что природа беспомощна в отличие от нас и требует бережного отношения.

Тем временем на ветвях уже набухают почки. Верный знак того, что весна окончательно вступает в свои права. Совсем скоро город преобразится, утонет в свежей зелени и вновь задышит теплом и жизнью.