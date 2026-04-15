Дошли до "лучшего свата": депутат требует запретить фальшивые награды и ордена

Депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалды 15 апреля 2026 года в своем депзапросе предложил ввести правовое регулирование общественных наград, ограничить использование государственных символов и усилить контроль за их распространением, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, когда человек стремится выделиться не реальным трудом, а громким званием – это верный признак ослабления моральных основ общества.

"Сегодня мы столкнулись с новой формой этого деструктивного явления. Повсеместная тяга к помпезности на торжественных мероприятиях перешла все границы. Дошло до того, что хозяева праздников вручают гостям значки вроде "Лучший сват" (Үздік құда), превращая само понятие почетной награды в бессмысленную игрушку. Хорошо, если бы все это ограничивалось только тоями! Этот "вирус" поразил все общество, проникнув на предприятия и в трудовые коллективы. Погоня за псевдонаградами и самодельными нагрудными знаками стала своего рода модой. Ценность многих современных медалей не выше того самого значка "Лучший сват", однако спрос на них по-прежнему велик", – сказал Ерболат Сатыбалды.

Он считает, что в этот процесс вовлечены две стороны: с одной – граждане, жаждущие дешевой славы, с другой – общественные активисты и даже деятели культуры, которые эти "награды" тиражируют.

"То есть проблема не в отдельных людях, а в том, что все это превращается в систему. Предприимчивые дельцы издают энциклопедии вроде "Золотой человек" или "Человек века", где за 300 тыс. тенге готовы вписать в список "избранных" кого угодно, включая предков заказчика. "Қазақстанның құрметті азаматы", "Ұлт ұстазы", "Ғасыр ұстазы", "Қазақстанның қайраткері", "Алаш ұлы", "Ұлы Дала ұлы", "Арда азамат", "Тұлға" – если перечислять дальше, то списку этих фальшивых значков и орденов не будет конца. Это открытая торговля репутацией и историей. Организаторы подобных схем фактически разрушают общественные ценности, заслуживая самого сурового морального осуждения", – дополнил Ерболат Сатыбалды.

По его мнению, обесценивание званий и торговля наградами убивают справедливость. В итоге настоящий, честный труд остается в тени, а общественное пространство заполняется пустым блеском и фальшивыми авторитетами.

Депутат предлагает закрепить в законодательстве понятие "общественная награда", установив для нее четкие правовые рамки, запретить использование имен исторических личностей и государственных деятелей, а также терминов государственного значения в названиях таких наград, и ввести обязательную геральдическую и правовую экспертизу с усилением ответственности за создание и распространение знаков, имитирующих государственные награды.

