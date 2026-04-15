Депутат призвал проверить "советы биев" и запретить им вмешиваться в правовые споры

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев в своем депутатском запросе предложил проверить деятельность "советов биев", ограничить их вмешательство в правовые споры и дать правовую оценку организациям, которые могут дублировать функции госорганов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, депутатский запрос направлен на то, чтобы деятельность общественных организаций не разочаровывала жителей страны и не подрывала их доверие к мудрости предков. Речь идет об институте биев, который должен решать вопросы не через слепое одобрение, а через глубокое осмысление.

"Каков путь сегодняшних "биев"? Казахи говорят: "Әділ бидің елін дау араламайды" ("Народ справедливого бия споры обходят стороной". – Прим. ред.). Однако действия многих тех, кто сегодня присвоил данный статус, не призывают к единогласию, а напротив, вносят раскол в общество. В этой связи важно помнить, что утвержденный главой государства принцип "Закон и Порядок" в корне противоречит любым попыткам посеять раздор и враждебные взаимоотношения между людьми. Например, общественность была потрясена видеозаписью, на которой группа, называющая себя "Советом старейшин", приносила в жертву белого жеребца, заявляя: "Мы просим прощения за грехи наших предков". Поступки тех, кто утверждал, будто "закрывает портал в мир духов", вызвали общественный резонанс. Впоследствии пострадавшие подали жалобы в государственные органы, однако это не принесло никаких результатов", – озвучил депутат.

Он отметил, что на сегодня в Казахстане насчитывается три республиканских и 17 местных организаций биев. Число их членов исчисляется тысячами.

"К примеру, в Туркестанской области и Шымкенте зарегистрированы организации, в которых состоят 8385 участников, из них 1677 человек избраны "биями". Это официальные данные только по двум регионам. Дело не в количестве, а в полномочиях, на которые претендуют эти организации. Раньше действительно и законное наказание, и наказание по совести утверждались биями. Народ, требовавший правосудия, удовлетворялся одним из трех решений: "Бітім" (примирение), "Береке" (согласие) или "Салауат" (прощение). Но времена изменились, изменились и законы. В случае нарушения права существуют правоохранительные органы, проводящие расследование. Работает надзорный орган. Для тех, кто хочет решить вопрос в досудебном порядке, существует институт медиации. Далее следуют приговор суда и порядок отбывания наказания – все это четко регламентировано", – заявил мажилисмен.

Депутат предлагает проверить деятельность организаций, использующих в названиях термины "бии" и "совет биев", на соответствие закону, не допускать дублирования ими функций государственных органов и вынесения решений по вопросам, относящимся к компетенции суда и правоохранительных органов, а также дать правовую оценку тем объединениям, чья деятельность может вносить раскол в общество.

Ранее депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалды предложил ввести правовое регулирование общественных наград, ограничить использование государственных символов и усилить контроль за их распространением.