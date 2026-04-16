Общество

Акимат Алматы опроверг претензии жителей ЖК из-за пробивки улицы Улугбека

Фото: Zakon.kz
Жители жилого комплекса Sensata City в мкр. Шугыла выступили с заявлением, в котором утверждают, что для пробивки улицы Улугбека местные власти изымают землю, относящуюся к ЖК. В пресс-службе акимата Алматы озвучили свою позицию, сообщает Zakon.kz.

16 апреля 2026 года в ведомстве напомнили, что Наурызбайский район был образован в 2014 году, и уже тогда проект детальной планировки к Генеральному плану города предусматривал продление улицы Улугбека от улицы Момышулы до границы города.

"В 2021 году управлением архитектуры и градостроительства города выданы предпроектные документы на строительство жилого комплекса Sensata City. Эскизный проект жилого комплекса был согласован с учетом градостроительных ограничений – до границы красной линии планируемой ул. Улугбека. То есть земли южнее жилого комплекса изначально были предназначены для строительства дороги, поэтому их использование для иных целей невозможно".Пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, как сказано в официальном обращении акимата, утверждения жителей о якобы отчуждении земель, относящихся к придомовой территории, не соответствуют действительности.

Также отмечено, что утвержденным эскизным проектом в ЖК Sensata City предусмотрено 334 парковочных места.

"Вопросы нехватки парковочных мест жителям необходимо решать с застройщиком в гражданско-правовом порядке", – добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы стартовала реализация одного из ключевых инфраструктурных проектов – строительства западного канализационного коллектора. Из-за масштабных работ в городе будут введены ограничения на дорогах.

Анастасия Московчук
