Зима вернулась: из-за стихии перекрыты важные трассы на востоке Казахстана

Департамент полиции области Абай выступил с важным обращением о временном закрытии движения на автомобильных дорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, 17 апреля с 09:00 в связи с резким ухудшением погодных условий (обильный снег, гололед) введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта, за исключением специализированной техники дорожных служб, на ряде автомобильных дорог республиканского значения.

Ограничения действуют на следующих участках:

– Автодорога KAZ07 "Гр. КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ (п/п Урлютобе)":

участок км 756-906 (от г. Семей до с. Калбатау),

участок км 910-1002 (от с. Калбатау до с. Кокпекты).

– Автодорога KAZ08 "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ":

участок км 778-967 (от г. Аягоз до с. Калбатау),

участок км 971-1013 (от с. Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области).

– Автодорога KAZ21 "Усть-Каменогорск – Семей":

участок км 103-198 (от границы Восточно-Казахстанской области до г. Семей).

"Просим водителей воздержаться от поездок в указанных направлениях до стабилизации погодных условий, а также следить за обновлениями информации от уполномоченных служб". Пресс-служба ДП области Абай

Также в ДП уточнили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее синоптики уже предупреждали, что мощный весенний шторм охватит весь Казахстан 17 апреля.