Решетки, блокираторы и замки: как защитить ребенка от падения из окна

Не первый год, особенно в теплый сезон, новостная лента полнится сообщениями о трагедиях. Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, дети продолжают выпадать из окон. Zakon.kz изучил рынок популярных защитных средств и ознакомился с существующими расценками.

В начале апреля эксперты озвучили пугающие цифры: только в Астане с начала 2026 года зарегистрировано два случая падения детей из окон, один ребенок скончался от полученных травм.

"По официальным данным, в 2023 году было зарегистрировано 31 подобное происшествие, в 24 случаях дети были госпитализированы, один случай завершился летальным исходом. В 2024 году число таких инцидентов выросло до 63: из них 57 детей получили травмы и были госпитализированы, четверо погибли. В 2025 году в городе зафиксировано уже 85 случаев, при этом в девяти из них спасти детей не удалось. То есть за три года количество происшествий увеличилось примерно в три раза, а показатель смертности – в девять раз. Практически всех случаев можно было избежать при соблюдении базовых мер безопасности", – сообщили там, говоря, напомним, исключительно о столице.

Какова ситуация по республике?

2023 год – 492 падения, 26 летальных.

2024 год – 357 детей, 25 смертей.

2025 год – 105 инцидентов, семь из которых со смертельным исходом. И это – по состоянию на 1 мая.

Но вернемся в настоящее. Не так давно в Костанайской области имели место сразу три трагедии в короткий срок.

МЧС активно проводит профилактику, привлекли даже технологии. Так, в регионах об опасности для ребятишек предупреждают дроны, кружащие около многоквартирных домов.

Однако никакой вкрадчивый голос из динамика не защитит малыша лучше, чем его родители. Поэтому делимся соответствующими находками.

Стальные решетки

Пожалуй, самый привычный глазу вариант. Вопреки расхожему мнению, устанавливаются на любом этаже, а не только на первом, способны выдержать вес даже взрослого человека, в разы дешевле варианта, о котором расскажем ниже.

Плюсы: надежные, прочные, совместимы с москитной сеткой – в частности, не препятствуют ее снятию, замене. Позволяют распахивать окно настежь, что неоценимо в жару. Относительно бюджетные.

Минусы: эстетически это все еще – просто решетка на окне.

Цена вопроса: зависит от площади окна, но по самым скромным подсчетам – от 10 тыс. тенге.

Решетки из поликарбоната

Почти незаметная прозрачная конструкция, однако достаточно крепкая для того, чтобы удержать человека от падения.

Плюсы: имеет все преимущества предыдущей решетки, кроме, конечно, демократичного ценника. Зато куда приятнее чисто визуально.

Минусы: стоит обычно чуть не в два раза дороже своей металлической "товарки".

Цена вопроса: от 15 тыс. тенге.

Блокиратор с тросиком

Крепится двумя концами на противоположные створки окна и не позволяет открыть его широко – вроде цепочки на входной двери.

Плюсы: прочность, дешевизна, легкая установка.

Минусы: еще раз не позволяет открыть окно полностью, в чем и кроется потенциальная опасность. Страшное может произойти в момент, когда изнывающая от зноя семья все-таки сдастся и снимет блокиратор.

Цена вопроса: от 2000 тенге.

Ручки с замком

Выглядит именно так, как звучит – чтобы повернуть ручку, придется воспользоваться ключом.

Плюсы: достаточно быстрый монтаж, не кусачая цена, исключает фактор случайного открывания.

Минусы: велик риск потери ключа, тема комфортного проветривания не раскрыта.

Цена вопроса: в районе 6000 тенге.

Между тем москитные сетки сами по себе не являются средством защиты от падения! Они лишь создают иллюзию безопасности, но не способны выдержать вес даже маленького человека.

Если, кроме оных, на окнах пока ничего нет, следует обозначить чаду тот факт, что подоконник – опасное место, совершенно не пригодная в доме зона для игр и шалости. О том, как донести информацию правильно, нашему журналисту ранее рассказала телесно-ориентированный психотерапевт Елена Сопилиди.