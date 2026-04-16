Общество

Глава Сената прокомментировал необходимость поправок в Налоговый кодекс

Маулен Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 12:29 Фото: parlam.kz
Председатель Сената Маулен Ашимбаев 16 апреля 2026 года заявил, что оценивать необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс преждевременно и для этого требуется как минимум полгода анализа правоприменения, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, требуются ли изменения и дополнения в новый Налоговый кодекс, который до сих пор активно обсуждается и вызывает разные мнения.

"Новый Налоговый кодекс вступил в силу. Есть разные оценки, однако мы действительно видим, что доходы бюджета увеличиваются, о чем говорит правительство. Соответствующие должностные лица указывают, что бюджет пополняется и на сегодняшний день нет проблем с наполнением ни республиканского, ни местного бюджета. Поэтому здесь вы знаете мою позицию, по ряду норм я ее высказывал публично. Думаю, нам необходимо оценивать правоприменение и реализацию этих норм не по итогам трех месяцев, а вероятно, по результатам полугодия или даже более длительного периода, чтобы сделать какие-то выводы", – ответил Ашимбаев.

Он отметил, что, учитывая его участие в голосовании и принятии кодекса, на данный момент, спустя всего три месяца, было бы некорректно давать критические оценки этим нормам.

"Поэтому, на мой взгляд, необходимо как минимум полгода, чтобы оценить динамику и увидеть тренды – каково состояние бизнеса, сколько налогов собирается и как это повлияло на малый, средний и микробизнес. И уже после этого, вероятно, можно будет вернуться к обсуждению данного вопроса. Считаю, что нужно еще несколько месяцев, чтобы хотя бы по итогам полугодия принимать решения", – дополнил он.

18 июля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения", которые начали действовать с 1 января 2026 года.

4 марта 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в Налоговый кодекс могут подготовить новые поправки.

