#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

МИД Казахстана признал визовый дисбаланс с Великобританией и заявил о переговорах по его смягчению

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов на пленарном заседании Сената заявил, что визовый дисбаланс между Казахстаном и Великобританией сохраняется, при этом работа по его поэтапному смягчению ведется в рамках двусторонних переговоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Сакен Арубаев поднял вопрос о том, что соглашение с Великобританией включает значительное количество положений, в том числе направленных на расширение гуманитарного и экономического сотрудничества, что открывает определенные преимущества.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день граждане Великобритании могут въезжать в Казахстан на срок до 30 дней, тогда как сохраняется дисбаланс: для казахстанцев Великобритания по-прежнему применяет визовый режим. Он также подчеркнул, что действующие требования остаются достаточно сложными как для бизнеса, так и для студентов.

"По словам наших граждан, процесс получения британской визы намного сложнее: есть частые проверки, высокие требования визовых офицеров, а также финансовые гарантии. В некоторых случаях эти требования намного сложнее, чем при получении шенгена. Ведется ли с британской стороной предметная работа по поэтапному облегчению визовых процедур для наших граждан? Какие переговоры или системная работа ведутся с нашей стороны?" – поинтересовался депутат.

Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов отметил, что, к сожалению, дисбаланс остается. По его словам, британская сторона в последнее время, наоборот, ужесточила требования в миграционном плане и миграционную политику в целом.

"Но с нашей стороны этот вопрос находится постоянно на повестке дня наших двусторонних переговоров. Мы постоянно поднимаем этот вопрос. С моей точки зрения, именно ратификация соглашения дает нам еще одну хорошую основу для обсуждения и продвижения этого диалога. Мы видим этот процесс пошаговым. То есть в первую очередь облегчение визового режима для студентов, профессорско-преподавательского состава, официальных делегаций и бизнеса", – сказал Арман Исетов.

С его слов, в этом направлении работа ведется в рамках переговоров, консультаций с британскими коллегами, профильных ведомств, а также встреч на уровне МИД и послов.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: