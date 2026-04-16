МИД Казахстана признал визовый дисбаланс с Великобританией и заявил о переговорах по его смягчению

Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов на пленарном заседании Сената заявил, что визовый дисбаланс между Казахстаном и Великобританией сохраняется, при этом работа по его поэтапному смягчению ведется в рамках двусторонних переговоров, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Сакен Арубаев поднял вопрос о том, что соглашение с Великобританией включает значительное количество положений, в том числе направленных на расширение гуманитарного и экономического сотрудничества, что открывает определенные преимущества.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день граждане Великобритании могут въезжать в Казахстан на срок до 30 дней, тогда как сохраняется дисбаланс: для казахстанцев Великобритания по-прежнему применяет визовый режим. Он также подчеркнул, что действующие требования остаются достаточно сложными как для бизнеса, так и для студентов.

"По словам наших граждан, процесс получения британской визы намного сложнее: есть частые проверки, высокие требования визовых офицеров, а также финансовые гарантии. В некоторых случаях эти требования намного сложнее, чем при получении шенгена. Ведется ли с британской стороной предметная работа по поэтапному облегчению визовых процедур для наших граждан? Какие переговоры или системная работа ведутся с нашей стороны?" – поинтересовался депутат.

Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов отметил, что, к сожалению, дисбаланс остается. По его словам, британская сторона в последнее время, наоборот, ужесточила требования в миграционном плане и миграционную политику в целом.

"Но с нашей стороны этот вопрос находится постоянно на повестке дня наших двусторонних переговоров. Мы постоянно поднимаем этот вопрос. С моей точки зрения, именно ратификация соглашения дает нам еще одну хорошую основу для обсуждения и продвижения этого диалога. Мы видим этот процесс пошаговым. То есть в первую очередь облегчение визового режима для студентов, профессорско-преподавательского состава, официальных делегаций и бизнеса", – сказал Арман Исетов.

С его слов, в этом направлении работа ведется в рамках переговоров, консультаций с британскими коллегами, профильных ведомств, а также встреч на уровне МИД и послов.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Казахстана и Великобритании.