#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Когда в Астану, Алматы и Шымкент вернется настоящая весна – потеплеет и прекратятся осадки

зонтик, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:41 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем мегаполисам страны на 17, 18 и 19 апреля 2026 года. Из него следует, что в Астану, Алматы и Шымкент настоящая весна вернется в субботу. В этот день в трех городах ожидается погода без осадков и потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +8+10°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +12+14°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем град. Ветер северо-западный 5-10, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +10+12°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +11+13°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +17+19°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

Зима возвращается: сильные морозы до -18°С и снегопады вновь обрушатся на Казахстан

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в мае 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: