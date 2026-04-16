Когда в Астану, Алматы и Шымкент вернется настоящая весна – потеплеет и прекратятся осадки

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем мегаполисам страны на 17, 18 и 19 апреля 2026 года. Из него следует, что в Астану, Алматы и Шымкент настоящая весна вернется в субботу. В этот день в трех городах ожидается погода без осадков и потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем +8+10°С.

18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +12+14°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +16+18°С. Прогноз погоды по Алматы 17 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем град. Ветер северо-западный 5-10, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +10+12°С.

18 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +11+13°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С. Прогноз погоды по Шымкенту 17 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.

18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +17+19°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С. Материал по теме Зима возвращается: сильные морозы до -18°С и снегопады вновь обрушатся на Казахстан Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в мае 2026 года.

