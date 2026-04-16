"Отключаем отопление!": аким Караганды пошутил над жалобами на горячие батареи

Аким Караганды Мейрам Кожухов по традиции отреагировал на многочисленные комментарии и обращения жителей города на своей странице в Instagram. Градоначальник подробно ответил на критику по поводу горячих батарей в квартире при температуре воздуха за окном до +20°С, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение Кожухов разместил 15 апреля 2026 года. По словам акима, отопление отключат уже сегодня, 16 апреля. "Завтра с утра по многочисленным просьбам в городе принято важнейшее решение, отключаем отопление! Вижу, читаю, удивляюсь, когда на улице тепло, батареи сразу становятся главным вопросом. Но Караганда – город с непростым характером. Сегодня по прогнозу снова дождь, снег и холод. Но раз вы просите, то отключим!" Мейрам Кожухов Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожухов Мейрам (@meiram_kozhukhov) Впрочем, Кожухов тут же сделал примечание, что слова были шуткой. "Шучу, конечно же. Отопительный сезон – это всегда про баланс: чтобы в домах было комфортно всем. Всегда говорю нашим критикам, не спорьте с коммунальщиками! При данной погоде, вся нагрузка упала бы на электросети. Как только погода стабильно выйдет в плюс – будем принимать решение, ориентировочно после 20 апреля". Мейрам Кожухов Материал по теме В Алматы ливень, а в Караганде снег: капризы апрельской весны обсуждает Казнет В Алматы поэтапное отключение отопления началось с 3 апреля 2026 года. Впрочем, в городе бушует непогода. Ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие дни можно по этой ссылке.

