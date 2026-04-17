#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Общество

Резкое потепление нагрянет в Астану, Алматы и Шымкент – прогноз на 18-20 апреля

фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 16:39 Фото: Zakon.kz
Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня ждет резкое потепление. Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +15+17°С.
  • 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +17+19°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
  • 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.
  • 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
  • 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Жара до +44°C, заморозки и пыльные бури: каким будет май в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что зимнюю погоду в Казахстане сменит почти летняя жара до +28°С. Подробнее о том, чего ждать казахстанцам от погоды 18, 19 и 20 апреля 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: