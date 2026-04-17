Резкое потепление нагрянет в Астану, Алматы и Шымкент – прогноз на 18-20 апреля

Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня ждет резкое потепление. Об этом говорится в прогнозе на 18, 19 и 20 апреля 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +12+14°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +15+17°С.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +17+19°С. Прогноз погоды по Алматы 18 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

19 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +18+20°С. Прогноз погоды по Шымкенту 18 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

