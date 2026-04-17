Собачий приют вместо фермы: чем обернулось нарушение в Жамбылской области

В Жамбылской области суд рассмотрел дело о незаконном использовании земельного участка, который фактически превратили в приют для собак. Речь идет о территории площадью 0,53 га, предназначенной для ведения крестьянского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как установил Байзакский районный суд, владелец участка использовал землю не по назначению: вместо сельскохозяйственной деятельности на ней разместили постройки и содержали собак.

Отмечается, что нарушение выявили во время внеплановой проверки уполномоченного органа.

После проверки мужчине выдали предписание устранить нарушения и привести использование земли в соответствие с ее целевым назначением. Однако требования он не выполнил, что и стало основанием для привлечения к административной ответственности.

В суде гражданин полностью признал свою вину. Он просил не наказывать его, объяснив, что уже предпринимает шаги для исправления ситуации.

Суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство, а также отсутствие отягчающих факторов.

"Мужчина признан виновным по статье о невыполнении предписания госоргана и назначили штраф в размере 5 МРП", – заключили на заседании.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

