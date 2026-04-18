Детсад под проверкой: в Мангистау разбираются в громком конфликте

В Каракиянском районе Мангистауской области разгорелся скандал вокруг детского сада "Жауказын" в селе Жетыбай после публикации в соцсетях видео с конфликтной ситуацией между детьми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, одна из родительниц заявила, что воспитанник учреждения проявляет агрессию по отношению к другим детям и свободно перемещается по группам. По ее словам, ребенок якобы угрожает и использует в играх канцелярский нож.

В публикации также утверждается, что ребенок является сыном директора детского сада, из-за чего, по мнению родителей, ситуация не получает должной реакции со стороны сотрудников учреждения.

Автор обращения заявила, что пыталась зафиксировать происходящее на видео и запросить записи с камер наблюдения, однако столкнулась с отказом. В полиции ей сообщили, что доступ к камерам возможен только по официальному заявлению.

Родители выражают обеспокоенность безопасностью детей и требуют объективного разбирательства.

В Управлении образования Мангистауской области заявили, что в ситуации разбираются. С 20 апреля начнется служебная проверка, для которой создана рабочая группа. По итогам обещано принять меры в рамках закона.

