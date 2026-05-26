Учителям в Казахстане могут запретить проводить платные занятия для своих учеников

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала, могут ли школьные учителя выступать в качестве репетиторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минпросвещения анонсировала поправки в Закон РК "Об образовании в РК". "Министерство начало разработку ряда поправок, касающихся работы центров репетиторства, их налогообложения, а также их ответственности перед детьми и родителями. Мы также рассматриваем возможность установления запрета учителям предоставлять на платной основе дополнительные занятия своим же ученикам", – сказала Жулдыз Сулейменова. По ее словам, учителя получают зарплату за обучение ребенка. "Я думаю, для каждого учителя это вопрос этики. Вопрос запрета будет еще обсуждаться и рассматриваться. Государство выделяет достаточно средств на обучение этого ребенка. Обеспечение качественного образования этому ребенку – это миссия учителя", – подчеркнула Жулдыз Сулейменова. Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, чем мотивирован спрос на услуги подготовительных курсов в Казахстане.

Поделитесь новостью