Онкоскрининги сделали доступными для всех казахстанцев

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказала, что делается для профилактики серьезных заболеваний среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что в рамках повышения доступности медицинской помощи с 1 января более 800 тыс. граждан, ранее не входивших в систему ОСМС, получили статус застрахованных. Около 200 тыс. из них уже получили медпомощь.

"Модернизированы скрининговые программы:⁠ ⁠возрастной порог увеличен с 70 до 76 лет, ⁠онкологические скрининги доступны всем, независимо от статуса страхования, и ⁠внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта. Это позволило дополнительно охватить 300 тыс. человек. По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение (рост на 10%). Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%", – сказала Акмарал Альназарова.

По ее словам, активно развивается сеть инсультных центров – на сегодняшний день 85 современных центров полностью покрывают потребность.

Для оказания помощи при инфаркте работают 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа "золотого часа".

19 февраля 2026 года Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане выросла выживаемость пациентов с онкологией.