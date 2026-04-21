Общество

Онкоскрининги сделали доступными для всех казахстанцев

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказала, что делается для профилактики серьезных заболеваний среди казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что в рамках повышения доступности медицинской помощи с 1 января более 800 тыс. граждан, ранее не входивших в систему ОСМС, получили статус застрахованных. Около 200 тыс. из них уже получили медпомощь.

"Модернизированы скрининговые программы:⁠ ⁠возрастной порог увеличен с 70 до 76 лет, ⁠онкологические скрининги доступны всем, независимо от статуса страхования, и ⁠внедрен новый скрининг для раннего выявления инсульта. Это позволило дополнительно охватить 300 тыс. человек. По итогам скрининга 320 тыс. человек взяты на динамическое наблюдение (рост на 10%). Раннее выявление онкологических заболеваний выросло до 35%, охват эффективными исследованиями увеличился с 4% до 38%", – сказала Акмарал Альназарова.

По ее словам, активно развивается сеть инсультных центров – на сегодняшний день 85 современных центров полностью покрывают потребность.

Для оказания помощи при инфаркте работают 48 центров коронографии, обеспечивающих соблюдение принципа "золотого часа".

19 февраля 2026 года Акмарал Альназарова сообщила, что в Казахстане выросла выживаемость пациентов с онкологией.

Оксана Даирова
