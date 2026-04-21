Будут ли казахстанцы отдыхать 30 августа 2026 года – ответ главы Минтруда

Фото: akorda.kz

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос, будут ли казахстанцы отдыхать 30 августа, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее 30 августа казахстанцы праздновали день Конституции, поэтому он был выходным днем. Однако в марте текущего года в стране приняли новую Конституцию, поэтому выходной в августе автоматически отменялся. Вопрос заключался в том, успеют ли в Минтруда внести соответствующие поправки по отмене выходного дня. "А какой праздник 30 августа? Выходного не будет. Этот день отменяется, потому что новая Конституция, назначен другой день. 30 августа будет обычным днем", – сказал Ертаев. Ранее этот вопрос комментировали в Министерстве юстиции Казахстана.

