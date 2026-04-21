Общество

В Казахстане начнут сдавать инвалидные коляски в аренду

Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 21 апреля 2026 года на заседании правительства сообщил о новаторстве в сфере развития инклюзивной среды, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одно из направлений сферы будет связано с совершенствованием механизма обеспечения техническими средствами реабилитации.

"Действующая система построена на безвозвратной основе и не в полной мере учитывает фактическое состояние средств, его износ и возможность ремонта. В этой связи вводится новый механизм – обеспечение средствами на условиях арендного пользования и возврата. Начиная с июня 2026 года апробация запустится в Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях", – сказал Ертаев.

Возвращенные технические средства будут проходить экспертную оценку, по итогам которой будет приниматься решение о ремонте, замене, повторном использовании, передаче в прокат либо списании. К примеру, лицо с инвалидностью обращается по истечении срока замены технического средства реабилитации.

В случае признания средства пригодным к эксплуатации устройство проходит техническое обслуживание, в том числе и дезинфекцию, после чего передается в оборот.

При выявлении неисправностей средство направляется на ремонт с последующим повторным использованием. Если техническое средство реабилитации признано непригодным, оно подлежит списанию, а заявителю назначается новое средство.

Ранее мы писали, что 17 тысяч казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству.

Азамат Сыздыкбаев
