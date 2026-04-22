Алматинец с ВИЧ опоил и изнасиловал коллегу
В районном суде №2 Медеуского района Алматы в закрытом режиме рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, обвиненном по статьям 120 ч.1 и 118 ч.1 УК (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей и поставление человека в опасность заражения ВИЧ), сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе горсуда Алматы 22 апреля 2026 года рассказали, что в марте 2025 года подсудимый привел сотрудницу в беспомощное состояние, предложив выпить неустановленное следствием вещество, влияющее на психофизиологическое состояние.
"После чего, используя ее беспомощное состояние и отсутствие добровольного согласия, совершил с ней половое сношение против ее воли. При этом Ш. вступил с потерпевшей в половой контакт, достоверно зная о наличии у него вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), тем самым заведомо поставив потерпевшую в опасность заражения ВИЧ. Вина подсудимого в совершении инкриминируемых деяний доказана собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и видеозаписью", – говорится в сообщении суда.
Подсудимый вину не признал.
Приговором суда он признан виновным по предъявленному обвинению. При этом по ст. 118 ч.1 УК, относящейся к уголовным проступкам, освобожден от ответственности ввиду истечения срока давности.
По ст. 120 ч. 1 УК (тяжкое преступление) подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
В феврале 2026 года стало известно о другом скандальном случае в Алматы: ВИЧ-инфицированный изнасиловал 13-летнюю девочку.
Читайте также
