Алматинец с ВИЧ опоил и изнасиловал коллегу

В пресс-службе горсуда Алматы 22 апреля 2026 года рассказали, что в марте 2025 года подсудимый привел сотрудницу в беспомощное состояние, предложив выпить неустановленное следствием вещество, влияющее на психофизиологическое состояние.

Подсудимый вину не признал.

Приговором суда он признан виновным по предъявленному обвинению. При этом по ст. 118 ч.1 УК, относящейся к уголовным проступкам, освобожден от ответственности ввиду истечения срока давности.





По ст. 120 ч. 1 УК (тяжкое преступление) подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.