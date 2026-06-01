"Мы простили виновника ДТП": сестра погибшего на аль-Фараби водителя выступила в суде

1 июня 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался допрос потерпевшей стороны по делу о резонансном ДТП на пр. аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Суд начался с допроса потерпевшей Ляззат Тлемесовой. Прокурор спросил, как она узнала о ДТП, и попросил рассказать о погибшем водителе Еламане Тлемесове.

"Утром в 07:30 мне позвонил дознаватель, который сообщил о ДТП и о том, что в нем погиб мой младший брат Еламан Тлемесов. Мой брат пошел туда, опознал тело. В последний раз я Еламана я видела 20-го числа, утром он меня отвез на работу. Он работал администратором в компьютерном клубе, помогал мне", – сказала Ляззат Тлемесова.

Гособвинитель Алибек Кумисбеков отметил, что в результате ДТП поврежден автомобиль Еламана Тлемесова, и спросил, на сегодня возмещен ли ущерб.

"Авто повреждено, но возместили ли ущерб, мне неизвестно. С подсудимым Александром Паком мы примирились, мама Еламана простила его", – ответила Ляззат Тлемесова.

По ее словам, моральный вред и материальный ущерб семье полностью возмещен, на данный момент у них нет претензий к Александру Паку.

21 марта 2026 года в страшном ДТП в Алматы погибли три человека. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на пр. аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.