#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
События

"Мы простили виновника ДТП": сестра погибшего на аль-Фараби водителя выступила в суде

суд, судья, участники процесса, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:45 Фото: Zakon.kz
1 июня 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался допрос потерпевшей стороны по делу о резонансном ДТП на пр. аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Суд начался с допроса потерпевшей Ляззат Тлемесовой. Прокурор спросил, как она узнала о ДТП, и попросил рассказать о погибшем водителе Еламане Тлемесове.

"Утром в 07:30 мне позвонил дознаватель, который сообщил о ДТП и о том, что в нем погиб мой младший брат Еламан Тлемесов. Мой брат пошел туда, опознал тело. В последний раз я Еламана я видела 20-го числа, утром он меня отвез на работу. Он работал администратором в компьютерном клубе, помогал мне", – сказала Ляззат Тлемесова.

Гособвинитель Алибек Кумисбеков отметил, что в результате ДТП поврежден автомобиль Еламана Тлемесова, и спросил, на сегодня возмещен ли ущерб.

"Авто повреждено, но возместили ли ущерб, мне неизвестно. С подсудимым Александром Паком мы примирились, мама Еламана простила его", – ответила Ляззат Тлемесова.

По ее словам, моральный вред и материальный ущерб семье полностью возмещен, на данный момент у них нет претензий к Александру Паку.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 11:45
ДТП на скорости 219 км в час: подсудимый не явился в зал суда

21 марта 2026 года в страшном ДТП в Алматы погибли три человека. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на пр. аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
суд по делу о ДТП на аль-Фараби в Алматы
11:54, Сегодня
"Тело дочери было разорвано": мама погибшей в резонансном ДТП на аль-Фараби расплакалась в суде
ДТП на аль-Фараби: подсудимый на суде попросил прощения у родных погибших
17:52, 28 мая 2026
ДТП на аль-Фараби: подсудимый в суде попросил прощения у родных погибших
суд по делу о ДТП на аль-Фараби в Алматы
16:10, 28 мая 2026
В Алматы начался суд по делу о смертельном ДТП на аль-Фараби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ильфат Абдуллин
12:27, Сегодня
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Сегодня
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Сегодня
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Сегодня
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: