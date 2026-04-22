Летняя жара до +30°С и весенние дожди надвигаются на Астану, Алматы, Шымкент – прогноз на 23-25 апреля

В ближайшие три дня – 23, 24, 25 апреля 2026 года – Астану, Алматы и Шымкент накроют весенние дожди с грозами, местами ливни. При этом, согласно прогнозу, будет по-летнему жарко, до +30°С. Об этом Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 23 апреля: переменная облачность, ночью дождь, в первой половине дня дождь. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С.

24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.

25 апреля: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Алматы 23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, вечером временами сильный дождь. Ветер западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

24 апреля: переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +18+20°С.

25 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С. Прогноз погоды по Шымкенту 23 апреля: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.

24 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

25 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +28+30°С. Ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие три дня из-за циклона из районов Москвы ожидаются погодные качели – от ливней до жары в +32°С. Подробнее о прогнозе на 23-25 апреля 2026 года можете узнать по ссылке.

