Общество

Еще четыре популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы

Фото: Zakon.kz
В Алматы еще четыре популярных и востребованных автобусных маршрута временно изменят схему движения с предстоящего четверга, 23 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 апреля, проинформировали в Транспортном холдинге Алматы:

"В связи с проведением строительно-монтажных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на участке ул. Онгарсыновой (от ул. Акберен до ул. Кожабекова) в Алатауском районе Алматы с 23 апреля будут внесены изменения в схемы движения маршрутов №84, №84А, №115 и №142".

№84

  • В южном направлении: от конечного пункта (Монке би / Онгарсынова) – ул. Онгарсынова – ул. Кожабекова – ул. Жана Гасыр – ул. Орталык – далее по схеме.

№84А

  • В северном направлении: от конечного пункта (супермаркет "SMALL") – ул. Орталык – ул. Айналмалы – ул. Жана Гасыр – ул. Кожабекова – ул. Онгарсынова – ул. Монке би – далее по схеме.

№115

  • В северном направлении: ул. Онгарсынова – до конечного пункта "ул. Наурыз" с разворотом в южном направлении.
  • В обратном направлении: от конечного пункта "ул. Наурыз" – ул. Онгарсынова – далее по схеме.

№142

  • В северном направлении: ул. Онгарсынова – ул. Акберен – ул. Несибе – ул. Кожабекова – ул. Онгарсынова, далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Онгарсынова – ул. Кожабекова – ул. Бес Арыс – ул. Акберен – ул. Онгарсынова – далее по схеме.


В Алматы изменят привычный маршрут автобуса №143Ш

С 22 апреля 2026 года в Алматы временно изменили схему движения маршруты №17 и №123.

Динара Халдарова
Читайте также
Два популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы с 22 апреля
18:03, 21 апреля 2026
Два популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы с 22 апреля
В Астане четыре автобусных маршрута изменили схему движения
20:38, 01 мая 2024
В Астане четыре автобусных маршрута изменили схему движения
В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения
10:12, 23 октября 2024
В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram

Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тренер получил назначение в китайском клубе
18:42, Сегодня
Казахстанский тренер получил назначение в китайском клубе
Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Шымкенте
18:22, Сегодня
Казахстанский теннисист пробился в четвертьфинал турнира в Шымкенте
КПЛ: Рафаэль Уразбахтин и Роман Муртазаев лучшие по итогам месяца
17:52, Сегодня
КПЛ: Рафаэль Уразбахтин и Роман Муртазаев лучшие по итогам месяца
Магомед Анкалаев сделал жёсткое заявление в адрес бывшего чемпиона UFC
17:42, Сегодня
Магомед Анкалаев сделал жёсткое заявление в адрес бывшего чемпиона UFC
