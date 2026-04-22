Еще четыре популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы

В Алматы еще четыре популярных и востребованных автобусных маршрута временно изменят схему движения с предстоящего четверга, 23 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 апреля, проинформировали в Транспортном холдинге Алматы: "В связи с проведением строительно-монтажных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на участке ул. Онгарсыновой (от ул. Акберен до ул. Кожабекова) в Алатауском районе Алматы с 23 апреля будут внесены изменения в схемы движения маршрутов №84, №84А, №115 и №142". №84 В южном направлении: от конечного пункта (Монке би / Онгарсынова) – ул. Онгарсынова – ул. Кожабекова – ул. Жана Гасыр – ул. Орталык – далее по схеме. №84А В северном направлении: от конечного пункта (супермаркет "SMALL") – ул. Орталык – ул. Айналмалы – ул. Жана Гасыр – ул. Кожабекова – ул. Онгарсынова – ул. Монке би – далее по схеме. №115 В северном направлении: ул. Онгарсынова – до конечного пункта "ул. Наурыз" с разворотом в южном направлении.

ул. Онгарсынова – до конечного пункта "ул. Наурыз" с разворотом в южном направлении. В обратном направлении: от конечного пункта "ул. Наурыз" – ул. Онгарсынова – далее по схеме. №142 В северном направлении: ул. Онгарсынова – ул. Акберен – ул. Несибе – ул. Кожабекова – ул. Онгарсынова, далее по схеме.

ул. Онгарсынова – ул. Акберен – ул. Несибе – ул. Кожабекова – ул. Онгарсынова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Онгарсынова – ул. Кожабекова – ул. Бес Арыс – ул. Акберен – ул. Онгарсынова – далее по схеме.

