Общество

Назван один из распространенных видов мошенничества в Казахстане

Фото: freepik
В Казахстане одним из распространенных видов финансового мошенничества является дропперство. Об этом сегодня, 28 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что дропперство – это использование банковского счета или карты третьими лицами для незаконного оборота денежных средств.

"Преступники обманывают граждан, предлагая "легкий заработок". Такие предложения могут казаться безопасными, однако за ними стоят противоправные действия. Полиция предупреждает, что банки отслеживают подозрительные финансовые операции".Пресс-служба МВД РК

Как уточнили в ведомстве, если за короткий период происходит множество переводов, поступают средства от разных лиц или счета связаны с мошенничеством, применяются следующие меры:

  • временная блокировка обслуживания счета;
  • запрос пояснений и документов по операциям;
  • возможная блокировка всех средств на счете;
  • передача материалов в правоохранительные органы;
  • внесение лица в "черный список" банка.
"В результате гражданин лишается возможности пользоваться банковскими услугами".Пресс-служба МВД РК

Согласно законодательству РК, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

"Полиция призывает граждан быть внимательными и строго соблюдать правила финансовой безопасности".Пресс-служба МВД РК

Ранее стало известно, что в апреле 2026 года КНБ вскрыл крупную схему телефонного фрода в Алматы.

