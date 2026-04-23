Общество

Запрет на госпитализацию детей без прививки в Алматы: в постановлении нашли ошибку

Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова разъяснила коллизии в постановлениях Минздрава и горздрава Алматы касательно плановой госпитализации детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у нее, почему в Алматы отменили требование о плановой госпитализации только привитых детей, которое действует по всей стране.

"Ограничение на плановую госпитализацию детей без вакцинации действует по всей стране. По Алматы: мы разбирались в данной ситуации. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача республики, предусматривалось ограничение непривитых детей на плановую госпитализацию, за исключением детей, которые имеют постоянные медицинские противопоказания. В постановлении Алматы данный пункт ошибочно был изложен в следующей редакции: ограничение по госпитализации детей, не имеющих плановой вакцинации. Без уточнения по детям, которые имеют постоянные медицинские отводы", – объяснила Кожапова.

По ее словам, теперь ошибка устранена, и ситуация по всей республике одинаковая.

"После обращения прокуратуры мы рассмотрели данные. Внесены изменения в постановление города Алматы, и теперь оно соответствует тому постановлению, которое действует по республике", – добавила представитель Минздрава.

Об усилении требований к плановой госпитализации детей читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
В Минздраве опровергли слухи о циркуляции нового вируса гриппа
Минздрав: Заболеваемость корью и коклюшем регистрируют в Казахстане за счет непривитых детей
В Казахстане дети чаще стали болеть туберкулезом и корью
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
