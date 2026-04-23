Топ-5 простых правил, которые должны знать казахстанцы при использовании кредитной карты

Сегодня, 23 апреля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как пользоваться кредитной картой безопасно и выгодно, сообщает Zakon.kz.

В АРРФР напомнили, что кредитная карта позволяет оплачивать покупки за счет банка, фактически предоставляя краткосрочный заем.

"Чтобы избежать излишних затрат, важно вернуть деньги в установленный срок. Правильное использование кредитной карты поможет сэкономить и избежать финансовых рисков", – подчеркнули в агентстве и перечислили топ-5 важных правил.

1. Погашайте задолженность в грейс-период

Грейс-период – это срок (обычно 30-60 дней), в течение которого можно вернуть потраченные деньги без процентов.

Главное правило – погашать долг до его окончания. Например, если грейс-период заканчивается 25-го числа, важно внести всю сумму до этой даты, иначе банк начнет начислять проценты.

2. Избегайте снятия наличных с кредитной карты

Снятие наличных с кредитной карты – невыгодная операция.

Банки берут комиссию и сразу начисляют проценты без льготного периода. Используйте кредитную карту только для безналичных платежей.

3. Не переводите деньги с кредитной карты

Переводы на другие карты обычно не подпадают под грейс-период, а значит, проценты начисляются с первого дня.

Если нужно отправить деньги, лучше использовать дебетовую карту или другие способы.

4. Используйте бонусные программы

Банки предлагают кэшбек, скидки и бонусные программы.

Оплачивая покупки кредитной картой, можно получать возврат части средств или накапливать баллы. Однако важно учитывать условия начисления бонусов.

5. Обеспечьте безопасность карты

Не передавайте данные карты третьим лицам;

Используйте сложные PIN-коды и пароли;

Подключите SMS-уведомления, чтобы отслеживать все операции;

Оплачивайте покупки только на проверенных сайтах;

При утере карты сразу блокируйте ее через банк.

6. Планируйте крупные покупки

Если вы планируете крупную покупку, лучше совершить ее в начале расчетного периода, чтобы у вас было больше времени на погашение задолженности без процентов.

Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточают правила выдачи потребкредитов и вводят новые ограничения по долгам.