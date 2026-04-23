Топ-5 простых правил, которые должны знать казахстанцы при использовании кредитной карты
В АРРФР напомнили, что кредитная карта позволяет оплачивать покупки за счет банка, фактически предоставляя краткосрочный заем.
"Чтобы избежать излишних затрат, важно вернуть деньги в установленный срок. Правильное использование кредитной карты поможет сэкономить и избежать финансовых рисков", – подчеркнули в агентстве и перечислили топ-5 важных правил.
1. Погашайте задолженность в грейс-период
Грейс-период – это срок (обычно 30-60 дней), в течение которого можно вернуть потраченные деньги без процентов.
Главное правило – погашать долг до его окончания. Например, если грейс-период заканчивается 25-го числа, важно внести всю сумму до этой даты, иначе банк начнет начислять проценты.
2. Избегайте снятия наличных с кредитной карты
Снятие наличных с кредитной карты – невыгодная операция.
Банки берут комиссию и сразу начисляют проценты без льготного периода. Используйте кредитную карту только для безналичных платежей.
3. Не переводите деньги с кредитной карты
Переводы на другие карты обычно не подпадают под грейс-период, а значит, проценты начисляются с первого дня.
Если нужно отправить деньги, лучше использовать дебетовую карту или другие способы.
4. Используйте бонусные программы
Банки предлагают кэшбек, скидки и бонусные программы.
Оплачивая покупки кредитной картой, можно получать возврат части средств или накапливать баллы. Однако важно учитывать условия начисления бонусов.
5. Обеспечьте безопасность карты
- Не передавайте данные карты третьим лицам;
- Используйте сложные PIN-коды и пароли;
- Подключите SMS-уведомления, чтобы отслеживать все операции;
- Оплачивайте покупки только на проверенных сайтах;
- При утере карты сразу блокируйте ее через банк.
6. Планируйте крупные покупки
Если вы планируете крупную покупку, лучше совершить ее в начале расчетного периода, чтобы у вас было больше времени на погашение задолженности без процентов.
Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточают правила выдачи потребкредитов и вводят новые ограничения по долгам.