События

Мировой рекорд Гиннесса: на ипподроме Алматы выполнен трюк без рук на скорости 60 км/ч

мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 20:44 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы в рамках этнофестиваля Жетысуского района, приуроченного к празднованию Наурыз мейрамы, установлен мировой рекорд, официально зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Об этом сообщили в акимате Жетысуского района.

На территории Алматинского ипподрома мастер джигитовки Ернар Жасузак преодолел дистанцию 500 м на скорости около 60 км/ч, находясь в положении стоя на движущемся коне.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особенностью выполнения стало отсутствие ручного управления: наездник удерживал поводья зубами, полностью контролируя движение лошади и сохраняя равновесие.



По оценке специалистов, данный элемент требует высокой физической подготовки, координации и многолетнего опыта. При такой скорости любая ошибка может привести к серьезным последствиям, что подчеркивает уровень мастерства исполнителя.



Установленный рекорд стал не только спортивным достижением, но и яркой демонстрацией потенциала национальных видов искусства, таких как джигитовка.



Выступление вызвало большой интерес у зрителей и стало одной из ключевых точек притяжения мероприятия.

Елена Беляева
Елена Беляева
